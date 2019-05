Gezonde lucht in huis? Zo onderhoud je jouw ventilatiesysteem Redactie

24 mei 2019

11u00

Bron: Livios 0 Livios Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties moet je verplicht investeren in een ventilatiesysteem. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de lucht in huis goed blijft. Maar naast een goed ontwerp en een degelijke installatie, is het ook een regelmatig onderhoud cruciaal voor een gezond ventilatiesysteem. Met deze tips van Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties moet je verplicht investeren in een ventilatiesysteem. Dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de lucht in huis goed blijft. Maar naast een goed ontwerp en een degelijke installatie, is het ook een regelmatig onderhoud cruciaal voor een gezond ventilatiesysteem. Met deze tips van bouwsite Livios wordt jouw systeem geen broeihaard van bacteriën.

Door de grotere nadruk op isolatie en luchtdichtheid, stijgt ook het belang van ventilatie om de lucht in huis gezond te houden. Naargelang de toevoer en afvoer van lucht natuurlijk of mechanisch gebeurt, kan je vier verschillende systemen onderscheiden om gecontroleerd te ventileren: A, B, C en D. Voor elk type zijn er specifieke onderhoudsvoorschriften.

Hoe zit dat met A en C?

Voor een systeem A is het onderhoud beperkt tot het schoon houden van de regelbare toevoer- en afvoeropeningen. Bij het onderhoud van systeem C komt er al wat meer kijken omdat je ook het kanalennet, de afvoerventilator(en) en -ventielen proper moet (laten) maken.

TIP: Geen idee welk systeem jij hebt? Dit is het verschil tussen A, B, C en D.

Onderhoud heel belangrijk bij D

Vooral bij systeem D is het onderhoud een aandachtspunt. Als de filters, ventilatoren of het kanalennet aan de toevoerzijde niet proper zijn, komt er immers vervuilde lucht je woning binnen. Daarom is het belangrijk dat de onderdelen regelmatig gepoetst of zelfs vervangen worden. Stem met de installateur af hoe dikwijls dat moet gebeuren.

Onderhoudsplan

Bij de afwerking en oplevering van een installatie stelt de installateur een onderhoudsplan op. Zo’n plan is typisch opgedeeld in onderhoudswerkzaamheden die je als gebruiker zelf kan uitvoeren en die de installateur voor zijn rekening neemt.

Wie doet wat?

Toevoer- , afvoeropeningen en afvoerventielen kan je bijvoorbeeld perfect zelf reinigen, en ook filters stofzuigen en vervangen, is een redelijk simpel taakje. De reiniging van de ventilatoren en de warmtewisselaar, de inspectie en het poetsen van de luchtkanalen, is dan weer iets voor de installateur.

Lees ook: Verwarmen of koelen met je ventilatiesysteem? Zo pak je het aan.

En hoe vaak?

Naast de taakverdeling vind je ook terug hoe dikwijls je bepaalde onderhoudsklusjes moet uitvoeren. Hoe vaak een component moet gereinigd of vervangen worden, hangt enerzijds af van fabrikant tot fabrikant, maar is ook sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangevoerde lucht. Is die slecht, dan heeft dat natuurlijk zijn gevolgen voor de filters. Zelf zal je toch ongeveer om de drie maanden enkele onderhoudstaken moeten uitvoeren, terwijl de installateur twee- of driejaarlijks zal langskomen.

Onderhoud begint bij ontwerp

Aangezien het onderhoud bij mechanische ventilatie een belangrijke rol speelt, moet de architect hier ook rekening mee houden tijdens de planning van het systeem. De onderdelen die regelmatig onderhoud vergen, moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Tip: Ben je aan het verbouwen en wil je een ventilatiesysteem voorzien? Bestel hier jouw gratis verbouwmagazine ‘Isolatie en ventilatie’ van Verstandig Bouwen met artikels en reportages op maat van jouw project.

Lees ook

Zo integreer je een ventilatiesysteem in een bestaande woning

Gezonde binnenlucht? Volg dan dit stappenplan

Deze installaties in huis moet je regelmatig onderhouden

Dit toestel maakt komaf met allergieën en bacteriën in je woning

Bron: Livios