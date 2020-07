Gezin beleeft - zonder elektriciteit en stromend water - de mooiste tijd in noodwoning uit 1919 Bjorn Cocquyt

18 juli 2020

10u11 9 Woon. Een huis van 42 m² zonder elektriciteit, stromend water, keuken en badkamer: dat klinkt niet bepaald als een aantrekkelijke vakantiestek. Nochtans beleven Niek, Ilse en hun kinderen daar de mooiste gezinsmomenten. Zij hebben als tweede verblijf een noodbarak van net na WOI waar je 100 jaar terug in de tijd reist. “Alles gaat hier trager en dat is zalig.”

Toen Niek, die als jonge knaap gefascineerd was door WOI, een weide met daarop een vervallen barak kon kopen, twijfelde hij geen seconde. Hij bouwde de noodwoning opnieuw op, precies zoals in 1919. Dat gebeurde heel nauwkeurig. Alle onderdelen werden genummerd om ze later terug op de juiste plaats te zetten.

(lees verder onder de foto’s)

Als Niek ons foto’s van vroeger toont, is het quasi onmogelijk om vijf verschillen aan te duiden tussen de noodwoning toen en nu. “Ik was er gerust in dat ik de buitenkant perfect kon nabouwen, maar de grootste uitdaging was om ook het interieur de uitstraling van vroeger te geven. Ik vroeg de metser en stukadoor speciaal om onnauwkeurig te werken, zodat er niets mooi afgelijnd en recht zou zijn. En ik moest een stoof vinden die niet te veel kostte en hier ook paste.”

(lees verder onder de foto’s)

Om de beleving helemaal compleet te maken, is er elektriciteit noch stromend water. “De kinderen vinden dit fantastisch en om eerlijk te zijn: wij ook. Als we hier zijn, gaan de telefoons in een doosje en beginnen we aan een veel trager ritme te leven.”

(lees verder onder de foto’s)

Benieuwd naar hoe het interieur tot stand kwam, hoe van hieruit op één dag 4.000 geallieerden werden gedood of wil je hier zelf op vakantie komen? Het volledige artikel lees je vandaag in de weekendkrant.