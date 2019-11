WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Gevelstenen kiezen? Centimeters maken het verschil Aangeboden door Wienerberger

12 november 2019

Door te kiezen voor een smallere gevelsteen hou je meer ruimte over voor isolatie. De Eco-brick van Wienerberger combineert zijn slanke lijn bovendien met onweerstaanbare looks. Zeg daar maar eens nee tegen!

De Eco-brick van Wienerberger is tot 3,5 cm smaller dan een klassieke gevelsteen zónder dat je inboet op duurzaamheid, sterkte of stabiliteit. Je krijgt dus niet minder, maar juist veel meer. Want de ruimte die je wint in de breedte, kan je nuttig invullen door extra te isoleren. Je hoeft ook geen kostbare binnenruimte op te offeren. Resultaat? Een optimaal wooncomfort én een lagere energiefactuur.

Voor nieuwbouw…

Of je nu vrijstaand bouwt of kiest voor een open of halfopen woning, Eco-brick is een logische keuze bij nieuwbouw. Op de compacte bouwgronden van tegenwoordig telt elke centimeter. En deze smalle gevelsteen is perfect toepasbaar in een moderne, supergeïsoleerde spouwmuurconstructie met een binnenblad in keramisch materiaal.

Eco-brick kan, net als een andere gevelsteen, ook worden toegepast bij vrijstaande niet-dragende muren, zoals bijvoorbeeld een tuinmuurtje.

… en renovatie

Voor wie renoveert, is Eco-brick al minstens even interessant. Je kan de gevelsteen gebruiken als façade bij het na-isoleren van een bestaande volsteense muur. Of je kan de oude buitengevel afbreken, isoleren en afwerken met Eco-brick. Dankzij zijn geringe dikte hou je meer ruimte over voor na-isolatie. Ideaal bij renovaties waar de ruimte beperkt is, maar je toch wil genieten van de architecturale kwaliteiten van een volwaardige keramische gevelsteen. Heerlijk licht om mee te werken

Eco-brick is lichter en daardoor extra aangenaam om mee te werken voor je aannemer. Alle vertrouwde metsel- en lijmtechnieken blijven van toepassing. De keuze voor Eco-brick heeft geen impact op de vrije bouwhoogte en het aantal te metselen lagen is hetzelfde als bij traditionele gevelstenen.

Dubbele milieuwinst

Eco-brick zorgt er niet alleen voor dat je doeltreffender isoleert en je woning bijgevolg minder CO2 zal uitstoten, ook het transport is groener. Dankzij de beperkte breedte en het lagere gewicht van Eco-brick kunnen per rit meer stenen vervoerd worden. Zo draag je als bouwheer niet één maar twee keer bij tot een beter milieu.

Kijk de plaatselijke bouwvoorschriften na voordat je een gevelsteen kiest. Dankzij de ruime kleurkeuze is er altijd wel een geschikte Eco-brick voor jouw renovatie. Ontdek inspirerende woningen met Eco-brick bij jou in de buurt via www.huizenspotten.be.