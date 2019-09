Gevel metselen: dit zijn de grootste fouten Redactie

13 september 2019

11u00

Bron: Livios 1 Livios Voor de afwerking van de gevel kiezen de meeste verbouwers, ondanks de vele alternatieven, nog steeds voor de baksteen. Voor een mooi resultaat is een correcte verwerking nodig. Maar daar loopt het in de praktijk al eens mis. Zowel bij zelfbouwers als bij sommige aannemers. Voor de afwerking van de gevel kiezen de meeste verbouwers, ondanks de vele alternatieven, nog steeds voor de baksteen. Voor een mooi resultaat is een correcte verwerking nodig. Maar daar loopt het in de praktijk al eens mis. Zowel bij zelfbouwers als bij sommige aannemers. Bouwsite Livios vroeg aan baksteenfabrikant Wienerberger om de meest gemaakte metselzonden op een rijtje te zetten.

Fout 1: geen oog hebben voor detail

De keuze voor gevelstenen is vaak een weerspiegeling van je persoonlijkheid. Je gevelmetselwerk moet er dus mooi uitzien, nu en in de toekomst. Naast het maken van de juiste keuze, is het natuurlijk ook cruciaal om alles correct te verwerken. Naast het traditionele metselen van de gevelstenen (voegdikte 10-15 mm) kan je ook andere technieken toepassen, zoals verlijmen en dunmetselen (voegdikte 5-8 mm). Lees hier wat het verschil is.

Keuze en verwerking van de gevelsteen

Maar welke steen moet je nu kiezen? Kies alleszins voor een gevelsteen met een BENOR-keurmerk, dan ben je zeker van de kwaliteit. Dit kwaliteitslabel bewijst dat er een externe onafhankelijke controle is gebeurd op de verschillende gevelsteeneigenschappen.

Tip: Ken jij alle soorten baksteen? Bekijk ze hier.

Fout 2: mortel niet afgestemd op de baksteen

Elke baksteen kan in een bepaalde tijd minder of meer water opnemen dan een andere baksteen. Als de mortel niet afgestemd is op het zuiggedrag van de steen, riskeer je constructieve en esthetische schade. Als de steen het aanmaakwater té snel opneemt, ‘verbrandt’ de mortel met verpulvering en slechte hechting tot gevolg.

Werk je met een zwak zuigende steensoort, dan kunnen de stenen beginnen ‘drijven’. Conclusie: zorg dat je de juiste mortelsoort kiest. Het zuiggedrag van de stenen staat aangegeven op de verpakking of de technische fiche als ‘initiële wateropneming’.

Fout 3: verkeerd aanmaken van de leg- en voegmortel

De keuze van de bestanddelen voor het aanmaken van de mortel is enorm belangrijk. Vervuild water, een verkeerde zandsoort, een foute hoeveelheid, het cementtype, het toevoegen van niet-geëigende toeslagstoffen (vb. afwasmiddelen) zijn - net als verkeerde mengverhoudingen - uit den boze. Dit kan resulteren in het ‘drijven’ van de stenen, in een verlaagde druk- en hechtsterkte van de mortel en in zichtbare vervuiling van de steen. Lees hier hoe je cement en mortel het beste mengt.

In het geval van gekleurde voegsels, kies je best voor inerte kleurpigmenten. Deze zorgen voor een kleuring in de massa en gaan niet reageren met andere stoffen. Op die manier vermijd je kleurverschillen en uitloging. Daarom wordt aangeraden om zoveel mogelijk met kant-en-klare fabrieksmortel te werken. Hier moet je nog enkel water aan toevoegen. Er bestaan heel wat types mortel waarvan de kleur en eigenschappen afgestemd zijn op de gevelsteen, het type verwerking en de verwerkingsomstandigheden.

Fout 4: slechte detaillering van de gevel

Hou er rekening mee dat sommige speciale detailleringen risico’s inhouden voor vervuiling. Neem in samenspraak met je architect de nodige maatregelen. Aandacht voor detaillering is doorslaggevend voor het vermijden van bijvoorbeeld zwarte strepen onder ronde ramen en mos op tuinmuurtjes. Het komt er telkens op neer om waterconcentraties op de gevel te vermijden.

Fout 5: onvoldoende bescherming van het verse metselwerk

Omdat vers metselwerk bijzonder gevoelig is voor overdreven lokale waterlast, is het een absolute must om de pas gemetselde gevel te beschermen tegen regenwater. Anders vergroot je het risico op uitloging en uitbloeiing, maar ook op het uitregenen van de mortel.

Lees ook: Metselen in de regen: mag dat wel?

Fout 6: het niet respecteren van het verband

Het niet respecteren van de metselverbanden (halfsteens-, blok-, stapelverband...) kan uitmonden in zogenaamde ‘dansende voegen’ of voegen die niet mooi boven elkaar staan. Sommige verbanden - zoals het wildverband - vragen net deze onregelmatigheid en dus mogen de voegen hier net niet mooi uitgelijnd zijn. Lees hier hoe je een metselverband precies kiest?

Fout 7: niet uitkrabben van het metselwerk

Krab vers metselwerk uit om het achteraf beter te kunnen voegen. Respecteer de diepte van de voeg - best 1,5 keer de dikte en minimaal 1 cm - en vermijd ook diepteverschillen in de voeg.

Fout 8: te kleine voegdikte

De dikte van de voeg moet aangepast zijn aan het product. Het is dus belangrijk dat je de minimale voegdikte respecteert voor zowel de lintvoegen als de kopse voegen. Op die manier kan je problemen zoals een slechte hechting voorkomen. Als je kiest voor dunne voegen moet je aangepaste producten zoals lijmmortels en dunmortels gebruiken. Zeker ook bij verlijmen en dunmetselen is nog altijd een minimale voegbreedte nodig om toleranties op de maatvoering van de stenen op te vangen.

Tip: Benieuwd welke materialen er allemaal bestaan? Vraag gratis folders aan en laat je inspireren.

Lees ook:

Een vuile gevel? Zo krijg je hem weer proper

Gevel verven: volg deze tips voor een topresultaat

Liever pleister op je buitenmuur? Dit kost het je

Bron: Livios