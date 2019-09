Gevel als kaas met gaten brengt licht binnen en houdt pottenkijkers buiten Bjorn Cocquyt

04 september 2019

17u21 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Israël.

Het meest opvallende is de gevel die doet denken aan een kaas met gaten. Overal zijn er openingen in het beton geboord om licht binnen te trekken, zonder dat voorbijgangers binnen kunnen kijken. De architect zag er ook een oplossing in om het niet zo fraaie straatbeeld, en in de verte ook de stad, van de woning weg te houden.

Hoe gesloten het huis aan de voorkant is, zo open is het aan de achterkant. Daar genieten de bewoners van een prachtig uitzicht op het groene landschap. In de tuin is een deel van het uitgeboorde beton verwerkt in een zithoekje.