GETEST. Met welke glasreiniger krijg je de properste ruiten? “ Het goedkoopste middel maakt streeploos schoon”

Deze recycleren­de douche verbruikt 75% minder water én 66% minder energie

Water is een kostbaar goed en het besef groeit dat we er spaarzaam mee moeten omspringen. Waterbesparende kranen in de badkamer geraken dan ook stilaan ingeburgerd en het is slechts een kwestie van tijd voor ook de echt duurzame douche zijn intrede doet. Fabrikant Grohe ontwikkelde met de Everstream immers een model dat 75% minder water en 66% minder energie verbruikt. De douche komt volgend voorjaar op de markt.