GETEST: digitale handdouche waarop je verbruik afleest. Helpt dit om water te besparen of niet?

De installatie is kinderspel: je hoeft enkel de oude doucheslang met daaraan de sproeikop van de kraan te draaien, vervangen door de nieuwe en klaar. Je hebt geen batterijen of netspanning nodig om de display te activeren, want die haalt zijn energie rechtstreeks uit de waterstroom. Van zodra het water stroomt, brandt er een groen lichtje. Na verloop van tijd gaat het over in oranje en uiteindelijk wordt het rood om aan te geven dat je een ingegeven limiet hebt overschreden.

159 euro

In de plaats daarvan letten ze – en ook mijn vrouw en ik – meer op het scherm en het lampje van de display van de douche. Met resultaat, want sindsdien slagen we er vlotjes in om altijd in de groene of lichtoranje zone te douchen. Door de bluetoothfunctie van de Active Jet kunnen we via een app ook alle verzamelde gegevens bekijken en analyseren, maar dat is voor ons een overbodige feature. Het belangrijkste is dat we bewuster met water omgaan en beduidend minder consumeren, wat goed is voor het milieu, de CO²-uitstoot en onze portemonnee. Al duurt het ongetwijfeld een poosje voor de investering van de 159 euro die de handdouche kost, is terugverdiend.