Gespot: designsofa voor hipsterhonden Bjorn Cocquyt

30 augustus 2019

15u19 2 Woon. Een van de komende dagen lanceert Sofacompany met de Flora Dog Edition een wel heel bijzondere sofa. Het is een zetel voor honden die gebaseerd is op de populaire eenpersoonsfauteuil van de Deense fabrikant.

De Flora Dog Edition is volledig bekleed aan het kader en aan het zitgedeelte. Het zitkussen heeft een afneembare hoes om makkelijk te reinigen en heeft een zachte stof die doet denken aan het trendy velours. Verkrijgbaar in het roze en in het donkergrijs. Richtprijs: 179 euro.

Benieuwd of jouw hondje fan is van Deens dog-design? Speciaal voor Dierendag organiseert Sofacompany op zaterdag 5 oktober tussen 11u en 17u een professionele fotoshoot voor jouw hond in de Antwerpse showroom in de Mechelsesteenweg. Op die manier kan je trouwe viervoeter dit beestig bankje meteen eens uittesten.