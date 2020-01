Gespot: de 5 (ver)bouwtrends van 2020 Redactie

31 januari 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios De bouwsector staat de komende decennia voor heel wat grote uitdagingen: het Renovatiepact 2050, de bouwshift, de klimaatverandering... Maar dat betekent niet dat we vanaf 2020 minder gaan bouwen. Integendeel: misschien zelfs meer. Wat wel vaststaat, is dat we anders gaan bouwen. Hoe we dat gaan doen? De bouwsector staat de komende decennia voor heel wat grote uitdagingen: het Renovatiepact 2050, de bouwshift, de klimaatverandering... Maar dat betekent niet dat we vanaf 2020 minder gaan bouwen. Integendeel: misschien zelfs meer. Wat wel vaststaat, is dat we anders gaan bouwen. Hoe we dat gaan doen? Bouwsite Livios vroeg het aan De Confederatie Bouw.

1. Kleinere wooneenheden

Dat we kleiner gaan wonen, staat volgens de Confederatie Bouw vast. De reden? Ten eerste omdat het moet: de vastgoedprijzen schieten al jarenlang de hoogte in. Vorig jaar betaalde je gemiddeld nog ruim 4% meer voor je woning dan in 2018. Maar ook uit stedenbouwkundig standpunt: compacter wonen is een van de beste manieren om de verdere verdichting van de open ruimte tegen te gaan. Bovendien verklein je zo je ecologische voetafdruk en kan je je woning veel energie-efficiënter verwarmen. Lees hier waarom Jeroen in een tiny house woont.

2. Gegroepeerd wonen

We gaan dus kleiner, maar ook hoger en dichter bij elkaar bouwen. Met andere woorden: er komen vooral veel appartementsgebouwen bij. Een van de belangrijkste redenen is dat gezinnen steeds verder krimpen. Volgens het Federaal Planbureau België bestaat tegen 2060 zelfs de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon.

Bovendien is compact bouwen de nieuwe standaard voor een andere levensstijl, die vaak samenhangt met ecologische overtuigingen. Maar veel mensen willen ook gewoon liever in de stad wonen, en daar zijn woningen nu eenmaal duurder. Samenwonen is in veel gevallen dus de beste optie. Al wint bewust kiezen voor een alternatieve (samen)woonvorm ook aan populariteit.

3. Aangepaste en aanpasbare woningen

Aangepast en aanpasbaar wonen zijn twee trends met dezelfde inspiratiebron: we veranderen sneller en sneller van woonomgeving, en dat om allerlei redenen. Je verhuist bijvoorbeeld omdat je ander werk vindt en daar dichterbij wil gaan wonen, omdat de kinderen het nest verlaten en je minder ruimte nodig hebt of omdat de leeftijd je inhaalt, waardoor je prioriteiten verschuiven. Maar het omgekeerde idee is ook populair: je eigen huis aanpassen aan je nieuwe behoeften. Zou jij op je oude dag ook niet liever in je vertrouwde omgeving blijven?

4. Intelligent of smart wonen

Een belangrijke stap om onze huizen en appartementen energiezuiniger te maken, is intelligent of smart wonen. Dat doe je door je woning optimaal te verbinden met slimme toepassingen. Zo kan je je energieverbruik niet alleen in de gaten houden, maar het ook beter sturen. Kom je elke dag stipt om vijf uur thuis van je werk? Stel je sturingssysteem dan zo in dat je verwarming pas net op voorhand aanspringt. Of zet je zelfopgewekte elektriciteit meteen efficiënt in door er overdag je (vaat)wasmachine mee te laten draaien. Maar ook je verlichting, ventilatie en veiligheidssystemen kan je automatisch aansturen, waardoor je veel energie bespaart.

5. Circulair (ver)bouwen

Duurzaam bouwen is ongetwijfeld een van dé trends van de komende decennia. Volgens de Confederatie Bouw moet de nadruk daarbij op energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame materialen en circulair bouwen liggen. Circulair (ver)bouwen is een van de meest efficiënte manieren om je energie- en milieuvoetafdruk te verkleinen.

Hoe je dat doet? Simpel: door zoveel mogelijk gerecycleerde en recycleerbare spullen (opnieuw) te gebruiken. Dat geldt voor je bouwmaterialen, maar je kan ook je meubels in een tweedehandswinkel op de kop tikken. Zo zorg je dat de afvalberg minder snel vergroot en op termijn misschien zelfs krimpt.

Wat met de wachttijden?

Vanaf 2020 gaan we dus zeker niet minder, maar misschien wel meer bouwen. Maar wat betekent dat voor de nu al lange wachttijden in de bouwsector? “We verwachten dat de bouwsector blijft groeien, maar dat betekent niet dat de wachttijden langer worden”, klinkt het bij de Confederatie Bouw. “Er is namelijk geen direct verband tussen het aantal werven en de wachttijden. Het afgelopen jaar bleef de duur van de werken bovendien vrij stabiel op ongeveer 181 dagen. Dat terwijl de hele bouwsector er met minstens 3% op vooruitging.”

