Gerust op reis gaan? Zo wapen je jezelf tegen inbrekers, ook vanop afstand

1. Doe beroep op je buren

Beter een goede buur dan een verre vriend? In bepaalde gevallen klopt dit gezegde volledig, zeker op het vlak van inbraakbeveiliging. Spreek je buren daarom aan wanneer je op vakantie vertrekt. Zij kunnen vanop korte afstand een oogje in het zeil houden en verdachte gebeurtenissen opmerken.

Daarnaast kan je ze vragen je woning er bewoond te doen uitzien. Vraag of ze de rolluiken kunnen lichten, de planten water geven en de brievenbus voor je leeg willen maken. Dit hoeft natuurlijk niet je buurman of -vrouw te zijn; je kan ook een vriend of familielid inschakelen.

2. Zorg voor leven in huis

Inbrekers bereiden zich meestal goed voor. Zo doen ze enkele nachten voor een inbraak vaak een rondje door de wijk. Ze letten op woningen die er onbewoond uitzien. Om je huis of appartement te beveiligen tegen inbraak, is die er levendig doen uitzien dus van cruciaal belang.

Een tip hiervoor is: gebruik de buitenverlichting rondom je woning. Sommige tuinverlichting is bovendien vanop afstand bestuurbaar. Lukt dat niet, kan je de gevoeligheid van de bewegingssensoren hoog zetten. Dan kan een toevallige kat je woning er al levendig doen uitzien. Ook voor inbrekers zelf is het niet aangenaam dat er opeens lichten aanspringen.

Volledig scherm © ThinkStock

3. Het begint online

Het is natuurlijk heel fijn om je allermooiste vakantiefoto’s met de wereld te delen. Maar wie écht veilig wil zijn wacht hier best mee tot je terug bent. Iemand zijn adres achterhalen via gegevens op sociale media is vaak een koud kunstje. Geef dieven geen perfecte voorzet. Maak het niet te snel publiek dat je aan de andere kant van de wereld zit.

4. Sluit je woning goed af

Check voor je vertrekt of je dieven geen mogelijkheid hebt gegeven om makkelijk binnen te komen. Vergeet zeker volgende zaken niet om je te beschermen tegen inbraak:

• Sluit alle ramen. Niets wat dieven liever hebben dan een raam op een kier.

• Laat geen sleutels liggen. Onder de mat, in een bloempot of naast een steen steeds een reservesleutel liggen? Hoog tijd om die weg te halen voor je op vakantie vertrekt! Zorg er voor dat er geen sleutels van buitenaf zichtbaar zijn. Een raam inslaan is zo gebeurd.

• Check of alle deuren op slot zijn. Klinkt logisch, maar je zou de eerste niet zijn die een zijdeur die hij nooit gebruikt open laat staan. Mensen die de nood voelen zich extra te beveiligen kunnen meer sloten plaatsen. Ook ramen zijn eventueel extra te beveiligen.

• Doe de poort op slot. Een cijfercode? Leg die nergens zichtbaar en gebruik geen logische of repetitieve code (0000, 1111, 1234, …).



Neem het zekere voor het onzekere: zo maak je je klinken en sloten ook inbraakproof.

5. Ruim de tuin en garage op

Tuinen en garages zijn vaak makkelijker te bereiken. Dit maakt het een logisch doelwit voor dieven. Laat geen kostbare spullen in de tuin liggen. Leg zeker geen spullen die helpen verder in te breken in het zicht, zoals een ladder of schroevendraaier.

Denk daarnaast aan welke waardevolle spullen in je garage liggen. Zeker garages die niet vast aan de woning hangen zijn kwetsbaar. En zet je dure elektrische fietsen voor de zekerheid toch ook maar binnen.



Van de juiste poort tot veilige sloten: met deze zeven tips kan je je garage eveneens inbraakproof maken.

6. Stop dure dingen in een kluis

Bepaalde eigendommen zijn het waard om achter slot en grendel te steken. Voorbeelden hiervan zijn dure laptops en tablets, juwelen en horloges die niet mee op reis gaan. Better safe than sorry!

Geen kluis, maar toch dure spullen veiligstellen? Breng ze naar een persoon die je kan vertrouwen. Dingen die in een kluis passen zijn makkelijk te verhuizen.

7. Doe beroep op vakantietoezicht

In verschillende gemeentes doet de politie aan vakantietoezicht. Dit kan je aanvragen bij de gemeente. De politie doet dan vaker dan normaal patrouille in je wijk. In de drukke zomerperiode zijn er logischerwijs meer mensen op vakantie: dan is de politie - normaal gezien - sowieso vaker op pad.

8. Extra maatregelen om je woning te beveiligen

Voer je bovenstaande tips allemaal uit en kan je nog steeds niet op beide oren slapen? Onderstaande maatregelen helpen je nog net dat tikkeltje meer:

• Raambeveiliging: ga voor inbraakwerend glas. Kies ramen en deuren die minstens aan weerstandsklasse 2 voldoen.

• Beveiliging rolluiken: metalen rolluiken zijn veel moeilijker te forceren.

• Alarmsystemen en camerabewaking: dit is op drie manieren effectief. Het schrikt preventief inbrekers af, verlaagt de kans op een succesvolle inbraak én je hebt beelden achteraf om aan de politie te tonen.

• Diefstalpreventieadviseur: voor wie echt zeker wil zijn en graag persoonlijk advies wenst.

Extra tip: Op zoek naar een draadloze videodeurbel en binnencamera? Via de HLN Shop tik je die nu zéér voordelig op de kop.

Lees ook zeker op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen