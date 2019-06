Gert betaalt maar 100 euro per jaar aan stroom. Zo kreeg hij het voor mekaar Redactie

07 juni 2019

Als zaakvoerder van een bedrijf dat gespecialiseerd is in groene energie kon het niet anders: Gert Geraerts zette alles op alles bij de bouw van zijn eigen nieuwbouwwoning in Tongeren. “Een serieuze uitdaging, maar het is ons gelukt”, vertelt Gert. “We betalen maar 100 euro per jaar aan stroom en zijn voor 92 procent netonafhankelijk.”

Mix van technieken

Voor de verwarming en het sanitair warm water koos Gert voor een micro-warmtekrachtkoppeling (micro-wkk) met brandstofcel en voorraadboiler. “Zo’n wkk slaat, net zoals een cv-ketel, aan wanneer je warmte nodig hebt. Tegelijkertijd wordt er elektriciteit opgewekt en voorziet het toestel in sanitair warm water.” Doordat de brandstofcel kan communiceren met andere apparaten hoeft het gezin nooit een overschot aan elektriciteit op het net te sturen. “We gebruiken de stroom meteen, voor bijvoorbeeld onze wasmachine en droogkast, of slaan ze op.” Lees hier waarom micro-wkk interessant is voor jouw woning.

Twee thuisbatterijen

Daarvoor installeerde Gert een systeem met twee thuisbatterijen, die tot 13,6 kW kunnen opslaan, en een omvormer. Alles wordt geregeld door een stuureenheid. Zo worden de warmtepomp voor het zwembad en de elektrische spiraal van de voorraadboiler bij een stroomoverschot aangestuurd. “Het zwembadwater warmt dan op tot 32 graden. Daarna is er weer plaats vrij op de batterij om elektriciteit op te slaan. Normaal gezien betaal je plusminus 2.500 euro per jaar aan stroomkosten voor de verwarming van je zwembad. Wij betalen 1.000 euro per jaar aan gas.”

Opwekken, opslaan en gebruiken

Gert heeft ook zonnepanelen voorzien in zijn installatie. “Met hun totaal vermogen van 7.695 Wp ondersteunen ze het hele systeem. Verder hebben we ook al een slimme meter. Zo betalen we geen prosumententarief.” Het gezin kan dus zelf energie opwekken, opslaan en gebruiken wanneer het dat wil. Lees hier hoeveel de installatie van zonnepanelen precies kost.

Slimme meter

“Toch merk ik dat mensen niet altijd het doel van zo’n slimme meter inzien”, zegt Gert. “Je moet energie verbruiken wanneer je ze produceert. Mensen laten zonnepanelen leggen, maar passen hun verbruik niet aan. Zo gebruik je de stroom die overdag opgewekt wordt niet. Die komt op het net terecht waardoor je overdag een overaanbod aan stroom op het net krijgt. Heel wat zonnepaneelinstallaties vallen dan ook uit rond de middag.” De kritiek op de slimme meter is volgens Gert onterecht. “Het is absoluut niets negatief. En wat is het alternatief? Alle wegen opbreken en drie keer dikkere kabels voorzien? Dat is een pak duurder.”

“Warmtepomp brengt niks op in winter”

Wel is het volgens Gert een feit dat mensen met een warmtepomp de grootste verliezers zijn als de slimme meter er komt. “Iedereen kiest nu voor een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen, maar in de winter brengen die weinig op. Je wekt in de zomer misschien wel veel energie op, maar omdat je die op dat moment niet verbruikt, gaat die het net op. En is de energie die je in de winter verbruikt dus afkomstig van kerncentrales. Erg duurzaam is dat niet. Daarom produceren wij energie op het moment dat we die verbruiken.”

Prijskaartje

Voor al deze technieken telde Gert in totaal zo’n 35.000 euro neer. “De grootste kost is de wkk, daar hebben we na aftrek van een Europese subsidie nog 17.000 euro voor betaald. De prijs van de zonnepanelen en de batterijen ligt voor beide technieken rond 8.000 euro. Dat is inderdaad een stevig prijskaartje, maar voor grote woningen is dit zeker de goedkoopste oplossing om ‘off the grid’ te gaan.”

