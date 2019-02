Gent is duurste stad voor een appartement, Leuven voor een huis Björn Cocquyt

21 februari 2019

17u23

Bron: Fednot 0 WOON. In Gent betaal je gemiddeld 256.786 euro voor een appartement. Geen enkele andere Vlaamse provinciestad is duurder. Leuven is dan weer de meest prijzige stad voor een huis. Daar verandert een woning gemiddeld voor 362.800 euro van eigenaar.

Hoewel de prijzen in Gent tegenover 2017 met 1,5% daalden tot 256.786 euro blijft de Arteveldestad de duurste om een appartement te kopen. Dat blijkt uit een analyse van de federatie van notarissen van de cijfers in de centra en de deelgemeenten van de steden. De daling is een lichte correctie na de hevige prijsstijging van 16% in de jongste vijf jaar. Over dezelfde periode gingen de prijzen voor een huis in Gent zelfs met 18% de hoogte in, tot 298.308 euro in 2018.

Enkel in Leuven moet je meer betalen voor een woning: 362.800 euro. Dat is een toename van maar liefst 10,5% in vergelijking met 2017. Leuven zit met een gemiddelde van 253.697 euro ook Gent op de hielen als het gaat over de aankoop van een flat. Brugge (241.894 euro), maar vooral Hasselt (209.272 euro) en Antwerpen (206.890 euro) volgen op ruime afstand. Binnen een stad zelf zijn er opvallend grote verschillen. Zo is een appartement in het hart van ’t Stad dubbel zo duur als in Borgerhout.

Wat de huizen betreft, zijn Gent (298.308 euro), Brugge (282.676 euro), Antwerpen (275.784 euro) en Hasselt (274.610 euro) meer aan elkaar gewaagd.