Geniet van alle voordelen van propaan, zelfs zonder aansluiting op het aardgasnetwerk.

PrimagazWil je je oude stookolieketel vervangen door een condenserende gasketel, maar heb je geen gasaansluiting? Of bouw je in een wijk waar geen aardgas aanwezig is, en vind je de investeringskosten voor een warmtepomp te hoog? Primagaz biedt vandaag al een interessant, betaalbaar alternatief aan: propaan. Zo kan ook jij genieten van alle voordelen van gas, zonder aardgasaansluiting.

Overstappen van stookolie op propaan?

Meer dan 1 miljoen gezinnen verwarmen momenteel op stookolie. Ga jij je woning renoveren en wil je ook je verwarming toekomstproof maken? Als er geen aardgasnet in je straat ligt of als je woning geen aardgasaansluiting heeft, lijken de alternatieven beperkt. Zeker als het om een ingrijpende renovatie gaat. In dat geval mag je sinds 2022 (stookoliedecreet) in nieuwbouw of ingrijpende renovaties geen stookolieketel meer plaatsen of vervangen wanneer er geen aardgas aanwezig is. Maar dankzij propaan in een tank kan je toch overschakelen van stookolie naar propaan. Zo’n overschakeling heef trouwens ook een positieve impact op je e-peil en kan een mooie stap zijn in de renovatieplicht die geldt sinds 2023. Deze houdt in dat wie een woning met label E of lager koopt, binnen de 5 jaar de nodige inspanningen moet doen om het gebouw (minstens) naar niveau D te brengen.

Bouwen zonder gasaansluiting?

Heb je bouwplannen in een straat of wijk zonder aardgasaansluiting? Dan lijkt een warmtepomp de enige mogelijke oplossing. Zo’n warmtepomp is een stevige investering en dan is er ook nog de impact van de recente afschaffing van de terugdraaiende teller in Vlaanderen. Ook zijn er heel wat bezorgdheden rond het elektriciteitsnetwerk en de evolutie van de elektriciteitsprijs. Een budgetvriendelijk alternatief is propaan in een gastank. Bovendien kan je propaangas ook combineren met duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, een zonneboiler en zelfs een hybride warmtepomp. Zo verminder je je ecologische voetafdruk en vermijd je hoge energierekeningen.

Propaan

Wat is propaangas nu precies? Propaangas is een Liquefied Petroleum Gas, oftewel vloeibaar petroleumgas en kan worden opgeslagen in zowel gasflessen als in een gastank (boven- of ondergronds). Zo’n tank biedt je exact dezelfde mogelijkheden als aardgas, maar dan zonder aansluiting op het gasnetwerk. Zo kan je propaan dus gebruiken voor je verwarming en sanitair warm water. Of wat dacht je van een gezellige sfeerhaard of een gasfornuis in je keuken? In vergelijking met stookolie heeft propaan een lagere CO2-uitstoot en bijgevolg een lagere impact op het milieu. Propaan stoot bovendien heel weinig fijnstof en zwaveloxides uit, die verantwoordelijk zijn voor luchtvervuiling en die de werking van onze luchtwegen, longen en hart beïnvloeden.

Klaar voor de toekomst

Met Futuria Propaan biedt Primagaz een 100% duurzame variant aan. Futuria Propaan wordt gemaakt uit duurzame grondstoffen en vermindert de CO2-uitstoot tot 80%. Het biedt dezelfde prestaties als klassiek propaan, waardoor jij zelf geen verschil merkt. Je kan gewoon verder met je bestaande installatie of apparatuur. Het enige is dat je er zelf verschil mee kan maken: je verkleint je ecologische voetafdruk en helpt mee aan een duurzame toekomst. Momenteel is Futuria Propaan al beschikbaar in gasflessen, maar in de toekomst zal Primagaz steeds meer Futuria Propaan leveren.

Primagaz, propaanspecialist in jouw buurt

Primagaz is lokaal verankerd en beschikt over verschillende depots verspreid over heel België om vlotte leveringen te kunnen garanderen. Vanuit deze depots rijden onze vrachtwagens uit om onze klanten hun propaantanks mooi op tijd bij te vullen.

