Geniaal of gek: krijg jij een punthoofd van deze geometrische villa? Bjorn Cocquyt

04 maart 2020

17u59 6 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Wenen.

Geometrische vormen zijn al een poosje in trek en ook de bewoners van dit huis zijn duidelijk grote fan. Ze gaven de architecten daarom groen licht om helemaal los te gaan bij het toepassen van deze trend. De gevel ziet er zo meer uit als een gigantisch origami-kunstwerk dan als de façade van een woning. Ook binnen wordt er vrolijk op los gecombineerd met vormen en materialen.

(Lees verder onder de foto’s)

Het effect van die mix is overweldigend en dat wordt nog versterkt door het spiegelend glas. We kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige mensen net iets te druk is en dat ze hier niet bepaald hun hoofd kunnen leegmaken, maar eerder een punthoofd krijgen als ze in de zetel kruipen.

Toch zal iedereen er het er over eens zijn dat dit een technisch hoogstandje is. Kers op de taart is het zwembad dat boven de tuin zweeft en rechtstreeks toegankelijk is vanuit de villa.