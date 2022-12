Gemorst? Zo krijg je vlekken van wijn, chocolade of kaarsen uit je tapijt

VtwonenDe feestdagen staan voor de deur en dat betekent: etentjes, feestjes en vrienden en familie over de vloer. Erg gezellig, maar de kans is groot dat er tijdens zo’n vrolijk feest een glas wijn, bier of een stuk chocolade op het vloerkleed valt. Benieuwd hoe je die vlekken er uitkrijgt? Dan lijst vtwonen.be de beste tips voor je op.

Rode wijn

De meest waarschijnlijke boosdoener is rode wijn. Omdat het moeilijk te verwijderen is, zorgt gemorste rode wijn vaak voor gróte paniek. Zolang je niet meteen naar water of zout grijpt, kun je de schade echter beperken. Water zorgt ervoor dat de wijn uitspreidt en doet niets voor een vlek. Zout heeft dan weer als effect dat de wijn op dezelfde plek blijft zitten: het is dus ten onrechte een middel waar veel mensen naar grijpen.

Veel en rustig deppen met schone theedoeken is volgens sommigen dé oplossing. Maar wie een goedgevulde drankkast heeft, is er het best van af, weten wij. Witte wijn of jenever kan de vlek namelijk vlot verwijderen, met dank aan de alcohol die het bevat. De niet-drinkers onder ons kunnen het ook proberen met bruiswater.



Kaarsvet

Als je per ongeluk een kaars hebt omgestoten en het warme kaarsvet over de grond of het tafelkleed is gelekt, dan kun je dat op onderstaande manier oplossen.

• Stap 1: laat het kaarsvet opdrogen

Allereerst is het belangrijk om vooral níét aan het kaarsvet te zitten of meteen te gaan wrijven of krabben. Hiermee wrijf je het zachte kaarsvet namelijk alleen maar dieper de stof in. Is er kaarsvet op een kledingstuk gekomen, dan kun je dit even in de vriezer leggen om het droogproces te versnellen.

Je tapijt in de vriezer leggen gaat natuurlijk niet, maar door een paar ijsklontjes in een plastic zak op het kaarsvet te leggen creëer je hetzelfde effect. Breek vervolgens het kaarsvet van de stof af. Zo verwijder je alvast de grootste brokken.

• Stap 2: strijk het kaarsvet uit de stof

Voor het overgebleven kaarsvet hebben we een handige truc. Leg een vel keukenpapier (of een andere absorberende papiersoort) op de vlek en zet hier een strijkijzer op. Door de hitte trekt het vet in het keukenpapier. Het kaarsvet verdwijnt als sneeuw voor de zon!

Pas wel op dat je de strijkbout niet te lang op de omliggende stof houdt, anders heb je straks in plaats van kaarsvet een donkere brandplek op je vloerkleed.

• Stap 3: zet het laatste redmiddel in

Blijf je toch nog wat vet in de stof zien? Dan hebben we nog een laatste redmiddel: wasbenzine. Verdeel wat van dit goedje op een doek en dep het voorzichtig op de vlek. Herhaal dit een paar keer met een nieuw stuk doek. Hierdoor lost het laatste restant kaarsvet zo op.



Guacamole

Lekker, maar niet op je vloer. Avocado vlekt heel hardnekkig als je het te lang laat zitten. De populaire dip gaat dan oxideren en wordt zwart. Als je dat voor bent, door het met een bot mesje uit de stof te halen en het laatste restje met een keukenpapiertje – en eventueel wat groene zeep – weg te poetsen, is er geen vuiltje aan de luch… in het tapijt.

Chocolade

Groene zeep uit een pot erop óf deppen met wasbenzine en je vloerkleed is weer als nieuw.



Bloedvlekken

Oké, toegeven, het moet wel een héél heftig feest zijn als er bloed bij komt kijken. Maar mocht iemand net de champagnekurk tegen zijn neus krijgen of met het broodmes in zijn of haar vingers snijden: bloedvlekken zijn niet mals.

Is het een kleine vlek? Dan helpt wat speeksel prima. Grotere oppervlakken kun je het beste weken in melk of koud water. Zout water of sodawater kan ook. Let op: gebruik géén heet water, dan stollen de eiwitten.

