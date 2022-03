Gemiddelde verwarmingskost slecht geïsoleerde woning nu al 313 euro per maand: zo wapen je je tegen verdere prijsstijgingen

LiviosDe energiecrisis treft iedereen, maar wie in een slecht geïsoleerde woning leeft, voelt de prijsstijging het hardst. Uit berekeningen van de Confederatie Bouw blijkt dat de gemiddelde maandelijkse verwarmingskosten voor zo’n woning op een jaar tijd stegen van 94 naar 313 euro. Isoleren is dus de boodschap. En dat doe je best niet willekeurig, want de keuze van de isolatieklussen bepaalt mee de grootte van je besparing. Bouwsite Livios geeft een overzicht.

Met de oorlog in Oekraïne in het achterhoofd, is het niet ondenkbaar dat de gasprijzen de komende tijd nog verder zullen stijgen. En zeggen dat ze de voorbije maanden al recordhoogtes bereikten. Dat laatste blijkt uit een berekening van de Confederatie Bouw. Zij ging na in welke mate de energiecrisis een effect heeft op de gemiddelde maandelijkse verwarmingskost voor een slecht geïsoleerde woning.

De resultaten zijn opzienbarend. Het voorbije jaar stegen de maandelijkse verwarmingskosten voor een slecht geïsoleerde woning van 94 naar 313 euro. Voor de berekening ging de Confederatie Bouw uit van een halfopen woning met energielabel E, met een grondoppervlakte van 113 m² en bouwjaar 1970.

De Confederatie Bouw deed dezelfde berekening voor een goed geïsoleerde woning. Het verschil is meteen duidelijk. Wie zijn woning goed isoleert, betaalt in 2022 maandelijks gemiddeld 88 euro verwarmingskosten. Een jaar eerder was dat nog 29 euro. Ook hier een duidelijke stijging dus, maar de gemiddelde maandprijs ligt wel flink lager in vergelijking met een slecht geïsoleerde woning.

Isoleren is dus de boodschap, zegt de Confederatie Bouw. “Mochten de energieprijzen nog verder stijgen, dan wordt het verschil tussen een geïsoleerde en een niet-geïsoleerde woning alleen maar groter. Isolatie vangt het grootste deel van de prijsstijgingen op.”

Optie 1: dakisolatie

Blijft de vraag: welke isolatiewerken hebben de grootste impact op je verbruik? Om te beginnen is een goede dakisolatie cruciaal. De energiekosten dalen – afhankelijk van de staat van het dak – tot 30 procent. De richtprijs zit tussen de 25 à 30 euro/m², exclusief btw. De gemiddelde terugverdientijd schommelt tussen drie en vijf jaar. De energieprijzen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe hoger die zijn, hoe sneller je de investering terugverdient. Lees hier wat de totaalprijs is van dakisolatie.

Wie zijn dak isoleert, kan rekenen op premies om de kosten te drukken. Voor een dak- of zoldervloerisolatie (dat laatste geldt als volwaardig alternatief als de zolder niet wordt verwarmd) heb je sinds 2022 recht op een premie van 8 euro/m². Beschermde afnemers kunnen een hogere premie krijgen. Hou er wel rekening mee dat isolatie die je zelf plaatst sinds 2021 niet meer in aanmerking komt voor een premie. Alleen voor werken uitgevoerd door een erkende aannemer, heb je recht op een premie.

Optie 2: hoogrendementsglas

Behalve langs het dak, gaat veel warmte verloren via de ramen. Zeker als er – zoals wel vaker in oude, slecht geïsoleerde huizen – op bepaalde plaatsen enkele beglazing aanwezig is. Hoogrendementsbeglazing vermindert het warmteverlies door de ramen met 80 procent in vergelijking met enkel glas.

Het meeste rendement haal je dus als je enkele beglazing vervangt. Maar eigenlijk is het in elke situatie de overweging waard, omdat de isolatiewaarde een pak hoger ligt. Zelfs in vergelijking met dubbele beglazing. Het hoogrendementsglas isoleert dan nog steeds twee tot drie keer beter. Gemiddeld moet je voor hoogrendementsglas rekenen op een prijs rond de 80 euro/m², exclusief plaatsing.

Als je in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing plaatst, kan je daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Sinds 2021 is die premie verdubbeld tot 16 euro/m². Je moet de werken laten uitvoeren door een aannemer en de premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Optie 3: muurisolatie

Via de buitenmuren gaat tot 20 procent van de warmte verloren. Bij een renovatie is muurisolatie dus aangewezen. Heeft je woning spouwmuren, dan is isolatie binnenin de spouw de eenvoudigste oplossing. Reken daarvoor op een richtprijs tussen de 15 à 30 euro/m². Weet je niet of je spouw hebt? Lees hier hoe je het kan herkennen.

Alternatieven zijn extra isolatie plaatsen voor je bestaande buitenmuren – reken hier op een kostprijs van 115 tot 135 euro/m² – of een voorzetwand aan de binnenzijde van je buitenmuur bevestigen (vanaf 40 euro/m², afhankelijk van de isolatiewaarde). Ook hier kan je rekenen op premies: 30 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde, 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde en 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie.

Extra tip: Voor veel energiebesparende verbouwingswerken kan je een premie aanvragen. Bekijk via de premielinker op welke subsidies jij recht hebt.

