Gemiddeld gezin met zonnepanelen verbruikt slechts 37 procent van opgewekte stroom: hoe vergroot je je zelfverbruik?

‘Eigenverbruik’ (of ‘zelfverbruik’) is de nieuwste modeterm op het vlak van elektriciteitsproductie. Dat heeft veel – of misschien wel alles – te maken met het wegvallen van de terugdraaiende teller.

De tijd dat je je overtollige stroom het ene moment zonder meer op het net kon zetten en er het andere moment stroom van kon afnemen, is voorbij. Voortaan moeten alle Vlaamse en Brusselse huishoudens met zonnepanelen de volle pot betalen voor de elektriciteit die ze van het net halen.

37 procent

De meeste zonne-energie wek je op tussen 11 en 15 uur, met een piek rond 13 uur, net wanneer je het minste elektriciteit verbruikt. Die instantproductie is in veel gevallen dus hoger dan wat je op dat moment nodig hebt, zeker in de zomer. Dat maakt dat een gezin momenteel gemiddeld slechts 37 procent van de opgewekte zonne-energie zelf verbruikt. Hoe kan je dat percentage verhogen?

1. Richt je zonnepanelen niet naar het zuiden

Voor de meeste zonnepaneleninstallaties was het doel in het verleden altijd om op jaarbasis zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken, met panelen die pal naar het zuiden gericht waren. Als we vertrekken van een maximaal eigenverbruik liggen de kaarten anders en moeten zonnepanelen zo goed mogelijk worden afgestemd op het verbruik van je gezin.

De zonnepanelen worden dan best gericht naar het oosten of het westen, zodat ze van ’s morgens tot ’s avonds stroom kunnen opwekken. Je vermijdt zo ook dat de productie onnodig piekt in het midden van de dag (wanneer je mogelijk niet thuis bent).

Een zuidgerichte oriëntatie blijft wel interessant wanneer je bijvoorbeeld veel van thuis uit werkt of van plan bent om te investeren in een thuisbatterij. De opbrengst van zuidgeoriënteerde panelen ligt op jaarbasis nog altijd zo’n 20 procent hoger.

2. Laat je huishoudtoestellen overdag draaien

Van oudsher schakelen we onze grootste verbruikers in huis (vaatwasser, droogkast, wasmachine…) ’s avonds of in het weekend in om zo van het daltarief te kunnen genieten, althans als je over een dubbele meter (met dag- en nachttarief) beschikt. Van die gewoonte moeten eigenaars van zonnepanelen af. In de toekomst wordt het midden van de dag (tussen 11 en 15 uur) het moment om deze toestellen te laten draaien. Op die manier zou je zelfverbruik met ongeveer 10 procent kunnen toenemen, en dat zonder grote investeringen.

3. Laat je boiler overdag werken

De meeste elektrische boilers starten ’s nachts op om van het nachttarief te kunnen genieten. Maar je kan je boiler ook overdag laten werken, zodat je zonne-energie effectief verbruikt wordt.

4. Installeer een PV-vermogensregelaar

Een PV-vermogensregelaar is een klein doosje continu meet of je meer energie opwekt dan dat je op dat moment verbruikt. Wek je meer op? Dan gaat het overschot aan zonne-energie naar je boiler voor warm water, en dus niet naar het net.

overschot aan zonne-energie naar de productie van warm water in plaats van naar het net. In de praktijk meet een klein doosje continu of je meer energie opwekt dan wat je op dat moment verbruikt. Als er een overschot is, wordt dit automatisch de boiler gestuurd. Afhankelijk van het model en het vermogen kost een vermogensregelaar ongeveer 1.000 euro. Meer info vind je hier.

5. Thuisbatterij

Een thuisbatterij slaat de opgewekte elektriciteit die je overdag niet verbruikt op om die ’s nachts (wanneer de zonnepanelen niet werken) of overdag (wanneer de vraag groter is dan de productie) weer af te geven.

Daarvoor heb je een geschikte omvormer nodig. Die is als het ware het brein van je installatie en meet constant hoeveel elektriciteit je produceert en hoeveel stroom je nodig hebt. De zonne-energie die je niet verbruikt, stuurt de omvormer rechtstreeks naar de batterij. Omgekeerd, wanneer de productie van je zonnepanelen stilvalt, zal je eerst de elektriciteit van je batterij verbruiken voor je stroom afneemt van het net.

Vergeet niet dat een thuisbatterij enkel de stroom opslaat die je in één dag hebt opgewekt. Je kan ze dus niet gebruiken om in de zomer energie op te slaan die je in de winter wil verbruiken.

