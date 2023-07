Gemiddeld gezin kan huis van 103 m² kopen: bekijk hier de vastgoedkoopkracht per provincie

De vastgoedkoopkracht van een Belgisch huishouden bedraagt vandaag gemiddeld 103 m². Dat is 3 procent minder dan bij de start van 2023. Dat berekende het vastgoedplatform Immoweb in haar Prijsmeter die ook aangeeft dat de prijzen in verschillende steden minder snel stijgen dan in de rest van de provincie.

De combinatie van de stijgende rente en een vastgoedmarkt die goed standhoudt, zorgen ervoor dat de vastgoedkoopkracht verder daalt. In Vlaanderen kan een gezin een huis van gemiddeld 99 m² kopen, terwijl dat in Wallonië maar liefst 137 m² is, omdat vastgoed daar betaalbaarder is. In Brussel moet men het dan weer stellen met gemiddeld amper 56 m². “Onze koopkracht berekenen we op basis van de mogelijkheden van een huishouden met twee volwassenen die een mediaan inkomen hebben. Voor hun aankoop gaan we uit van een eigen inbreng van 10 procent van de aankoopwaarde, vermeerderd met de kosten voor de registratie en notaris”, zegt Piet Derriks van Immoweb.

Vlaanderen vs Wallonië en Brussel

Ondanks de steeds verder dalende vastgoedkoopkracht bleven de vastgoedprijzen in het tweede kwartaal stabiel. De afgelopen drie maanden was er een lichte toename van 1,7 procent, waardoor je vandaag gemiddeld 2.288 euro/m² betaalt. De stijging loopt gelijk op in Vlaanderen (+1,9%) en Wallonië (+1,7%), hoewel de vierkante meter-prijzen daar verder uit elkaar liggen met respectievelijk 2.419 euro/m² en 1.720 euro/m². In Brussel ligt dat een pak hoger: 3.327 euro/m².

“Brussel is met voorsprong de duurste regio en ook het gevoeligst voor de stijgende interestvoeten. De vastgoedprijzen namen er daardoor trager toe (+0,9%) dan in de andere gewesten. Het is een evolutie die we ook in andere grote steden zien. Zo klommen de prijzen in Gent dit jaar slechtst met 1,4 procent, terwijl dat in de rest van de provincie Oost-Vlaanderen 4,1 procent was. De uitzondering op de regel is weliswaar Antwerpen (+2,7%) waar de prijsstijging die in de provincie (+2,2%) overtreft.”

