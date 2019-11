WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Geluidshinder in huis? Niet met het Perfect dak-systeem Aangeboden door ISOVER

12 november 2019

09u53 0 WOON. Slaapproblemen, stress, een hoge bloeddruk ... Het zijn maar enkele van de negatieve gevolgen van geluidsoverlast op onze gezondheid. En in tijden waarin we steeds dichter bij elkaar gaan wonen, stijgt de kans op geluidshinder. Gelukkig kan je zelf ook enkele maatregelen treffen om lawaai-overlast in huis te beperken. Stap één: zorg voor een degelijk geïsoleerd dak.

Je wooncomfort heeft een grote impact op hoe je je voelt. Zeker een verstoorde nachtrust is nefast voor je algemeen welzijn. Geluidsoverlast beperken is dan ook een absolute must. De meest voor de hand liggende maatregel die je kan treffen is je woning akoestisch na-isoleren. En dan niet alleen je muren en vloeren, maar ook zeker je dak. Geluid vindt namelijk zijn weg door de kleinste opening in je woning. Een luchtdicht en goed geïsoleerd dak is dus essentieel om geluidslekken te voorkomen.

Heerlijk warm én stil

Speciaal daarvoor heeft ISOVER een gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld dat je onmiddellijk meer comfort biedt: het Perfect dak-systeem. Daarmee isoleer je je dak in een wip akoestisch én thermisch. De vijf componenten van dit systeem zorgen er samen voor dat je dak perfect luchtdicht geïsoleerd is. Zo bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar geniet je ook van een heerlijk warme én stille woning. Gegarandeerd het beste resultaat

Een hellend dak dat geïsoleerd is met glaswol werkt volgens het massa-veer-massaprincipe: twee massa’s worden ontkoppeld door een soepel isolatiemateriaal dat optreedt als geluidsabsorberende veer. Wanneer geluidsgolven van buitenaf de dakbedekking aan het trillen brengen, vangt de glaswolisolatie de trillingen op. Het geluid wordt dan sterk verzwakt doorgegeven aan de binnenafwerking, bijvoorbeeld Gyproc®-platen. Zo heb je amper last van straatlawaai of ander luchtgeluid.

Pure perfectie

ISOVER liet een extern laboratorium de verschillende isolatietechnieken voor een keper-gordingendak vergelijken aan de hand van verschillende akoestische testen. Wat blijkt? Het beste resultaat van deze testen bereik je met het Perfect dak-systeem. Ontdek er alles over op www.isover.be/perfectdak.

Handige calculator

Ben je overtuigd van de voordelen van dakisolatie voor jouw comfort en portemonnee? Maar weet je niet hoeveel materiaal je nodig hebt om je hellend dak te isoleren met glaswol en luchtdicht af te werken? Met de handige calculator van ISOVER bereken je in drie stappen welke hoeveelheden je nodig hebt om jouw hellend dak perfect te isoleren. Een boodschappenlijstje en een video met handige plaatsingstips krijg je er gratis bovenop. Je kunt het zelf berekenen op http://www.isover.be/dakisolatiecalculator.