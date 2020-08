Gekker wordt het niet: bij deze villa krijg je gratis een Rolls Royce en Ferrari Bjorn Cocquyt

19 augustus 2020

14u14 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Dubai.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wie Dubai zegt, denkt onmiddellijk aan ongebreidelde rijkdom en deze villa past perfect binnen dat plaatje. Gebouwd op de tip van een van de takken van Palm Jumeirah grenst de woning aan de zee en het strand. Dat zorgt uiteraard voor een adembenemend uitzicht vanop een van de talrijke (dak)terrassen en van in het glazen overloopzwembad over zowat de volledige lengte van het huis.

(lees verder onder de foto’s)

Met een bewoonbare oppervlakte van 1.300 m² is er genoeg ruimte voor vijf suiteslaapkamers – waarvan de grootste 120 m² meet - acht badkamers, drie keukens, drie bars, een fitness, een cinema binnen en buiten, een wijn- en champagnekelder, een thuiskantoor, twee garages, …

(lees verder onder de foto’s)

Maar geld en luxe zijn niet alles in het leven. Om in tijden van corona dichter bij zijn ouders te kunnen zijn, verhuist de eigenaar binnenkort naar de plek waar hij opgroeide in Zweden. Daarom stelt hij zijn villa met paleisallures te koop. Er hangt een prijskaartje van 120 miljoen dirham aan vast, omgerekend zo’n 27,35 miljoen euro.

(lees verder onder de foto’s)

Voor dat bedrag krijg je bij het huis ook een Rolls Royce Wraith, Ferrari 599 GTO, een gepersonaliseerde Harley en een collectie bijzondere kunstwerken. Niet dat wij die nodig hebben om overstag te gaan, maar helaas komen we na het maken van een snelle rekensom net iets tekort om aan de vraagprijs te voldoen. Voor andere geïnteresseerden: dit is de link naar meer info.