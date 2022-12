Geïndexeerd en volledig verhuurd: dit nieuwbouwvastgoed is een veilige investeringskeuze

In tijden van explosieve energieprijzen en een inflatie die het hoogste peil bereikte sinds 1975, zoeken mensen naar financiële gemoedsrust en een veilige investeringshaven. En dan is nieuwbouwvastgoed een verstandige keuze. Wie investeert in hotelkamers, krijgt daar ook een verzekerd en geïndexeerd huurinkomen bovenop, mét verhuur- en beheerservice.

Goeddraaiend hotel aan het Eilandje in Antwerpen

Nieuwbouwhotel Designhotel Eilandje is ontwikkeld door bouwheer Triple Living en wordt sinds de zomer van 2021 uitgebaat onder de naam ‘Prizeotel Antwerpen-City’. Het hotel, dat deel uitmaakt van de succesvolle Prizeotel-keten, lid van de beursgenoteerde Radisson Hotel Group, is al ruim een jaar een drukbezocht hotel, en krijgt lovende reviews. Het hotel mocht ook de publieksprijs van de New Hotel Awards 2022 in ontvangst nemen. “We kozen bewust voor een bruisende locatie aan het trendy Eilandje in Antwerpen. Het is een aantrekkelijke uitvalsbasis voor toeristen én professionals. Momenteel bestaat het cliënteel voor de helft uit een zakelijk publiek”, aldus Connor Ryterski, general manager van Prizeotel.

Financiële gemoedsrust te koop

Het succesvolle hotelproject raakt stilaan uitverkocht: Triple Living biedt nog enkele hotelkamers te koop aan. Maar wat houdt zo’n aankoop in voor investeerders? “In de eerste plaats betreft het een aankoop in volle eigendom, waarvan investeerders de btw volledig kunnen terugvorderen. Omdat er een langlopend beheercontract werd afgesloten met Prizeotel, is de verhuur van de kamers - en dus ook de verhuuropbrengst - verzekerd, ook als een specifieke kamer niet geboekt werd”, zegt Kristof Schellekens, woordvoerder van Triple Living. “Het afgelopen jaar kregen investeerders per hotelkamer maandelijks 536 euro netto op hun rekening gestort.”

Dat bedrag wordt het volgende jaar geïndexeerd, dus de maandelijkse inkomsten in 2023 zullen nog een pak hoger liggen.” Wie zoekt naar een veilige investering in onzekere tijden, ziet zijn bedje gespreid. “Bovendien zijn ook de onderhoudskosten en investeringen voor rekening van de hoteluitbater en zorgt deze laatste voor het beheer en de verhuur van de kamers. Dit is dus écht een zorgeloze investering waarbij de investeerder zelf niets hoeft te regelen of op te volgen.”

Hotelkamers zijn te koop in volle eigendom vanaf € 165.500. Kijk op beleginhotel.be of bel 03 284 33 33 voor meer informatie. Prizeotel maakt deel uit van de beursgenoteerde Radisson Hotel Group.