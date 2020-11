Geen zin in huisbezoek tijdens de lockdown? Makelaar neemt je mee in virtuele rondleiding

Woon.Niet iedereen die op zoek is naar een woning, staat te springen om tijdens de lockdown op huisbezoek te gaan. Bij Hillewaere Vastgoed hebben ze daar iets op gevonden. De makelaars nemen kandidaat-kopers voortaan mee in een virtuele rondleiding. “Dit is een stap verder dan 3D en een grote hulp in coronatijden”, klinkt het.

Bij Hillewaere, dat vooral actief is in het Antwerpse, maar ook kantoren heeft in Gent en Hasselt, zetten ze al een aantal jaar in op de digitalisering van de woningmarkt. Zo kunnen alle panden die ze in portefeuille hebben in 3D bekeken worden. Nu wordt bovenop die feature nog een laag gelegd door de echte makelaar in een virtueel bezoek te integreren.

“Als potentiële koper wil je onmiddellijk goed geïnformeerd worden en een makelaar is daarbij een absolute meerwaarde. Hij neemt je mee in de virtuele rondleiding, net zoals bij een fysiek bezoek, en vertelt over de eigenschappen van de woning. Als je vragen hebt, kan hij die ook meteen beantwoorden”, vertelt Roel Druyts. “We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier mensen die in deze coronatijden dringend op zoek zijn naar een woning onmiddellijk verder kunnen helpen. En dat met professionele begeleiding.”

Een virtueel bezoek mét makelaar plannen kan heel eenvoudig. Geïnteresseerden kunnen via de website of telefonisch een afspraak maken en krijgen vervolgens een weblink doorgestuurd waarop ze op het afgesproken tijdstip klikken. Er hoeft niets vooraf gedownload te worden en de makelaar wacht de bezoeker op in de online omgeving. Meteen daarna kan de interactieve live rondleiding starten.