Geen verlaagd btw-tarief van 6% voor iedereen: wat betekent dit voor jouw verbouwing?

De ene renovatie is de andere niet. Bij sommige renovaties gaat het slechts om isolatie, nieuwe ramen plaatsen en de verwarming vervangen, terwijl bij andere enkel een oude muur blijft staan en er zelfs grondige funderingswerken plaatsvinden. In het laatste geval spreek je al eerder over een vernieuwbouw in plaats van over een verbouwing.

Maar in beide gevallen betaal je maar 6% btw. Een arrest van het Hof van Cassatie maakt de regels nu strikter. Wat betekent dat concreet voor jouw renovatie?



Lager btw-tarief voor werkuren en materialen

Voor elke verbouwer klinkt het als muziek in de oren: een verlaagd btw-tarief. Wie zijn woning renoveert, moet in veel gevallen namelijk maar 6% btw betalen op de werkuren en de gebruikte materialen. Wie een nieuwbouw zet, kan hier niet van genieten en betaalt de volle pot: 21% btw. Dus laten veel mensen buitenmuren staan, om toch te kunnen genieten van het verlaagde tarief.

Strengere regels

De btw-wetgeving zelf zegt niets over het verschil tussen een verbouwing en een ‘vernieuwbouw’. Nu geldt dat als de uitgevoerde werken steunen op de bestaande dragende muren, men spreekt van een verbouwing.

Een arrest van het Hof van Cassatie verscherpt de regels echter. Dat arrest stelt dat er ook sprake van nieuwbouw kan zijn als de wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw vernieuwd of verstevigd moeten worden. En in het bijzonder als de fundering aangepakt moet worden om de uitgevoerde renovatiewerken te ondersteunen. In dat geval zou je dus geen beroep meer kunnen doen op het verlaagde tarief.



Huis slopen en bouwen

Het verlaagde btw-tarief voor renovatie is niet te verwarren met het verlaagde btw-tarief voor afbraak en wederopbouw, waarbij je kan genieten van het 6%-tarief als je je bestaande woonst sloopt. Als je ingrijpende verbouwing niet in aanmerking komt voor het verlaagde renovatietarief, dan zou je dus mogelijk een beroep kunnen doen op de btw-verlaging voor sloop en heropbouw, ook wanneer je enkele muren overeind laat staan.

Het verlaagde tarief voor afbraak en wederopbouw is een tijdelijke btw-verlaging in het hele land die begin 2021 werd ingevoerd en intussen tot eind 2023 is verlengd. In 32 stedelijke gebieden is er een permanente btw-­­­­ver­laging voor het slopen en heropbouwen van gebouwen.



Altijd 21% btw

Op een aantal werken en diensten betaal je als verbouwer altijd 21% btw. Denk aan:

• de plaatsing van zwembaden, sauna’s, siervijvers, fonteinen, tuinhuizen en pool­houses;

• de levering en plaatsing van elektrische toestellen;

• tuinaanleg (met uitzondering van de levering van de planten);

• intellectuele prestaties, zoals de diensten van architecten, bouwingenieurs en veiligheidscoördinatoren.

