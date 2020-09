Geen plaats voor een sauna? Kies voor uitschuifmodel Bjorn Cocquyt

11 september 2020

21u31 0 Woon. Wellness in huis is hot, maar helaas heb je wel wat plaats nodig voor pakweg een sauna of hamam. Maar steeds meer mensen wonen in een almaar kleiner huis. De Duitse producent Klaf’s heeft daar iets op gevonden met de uitschuifbare sauna S1.

De S1 is dan wel micro, maar met een maxi-effect, want door denkwerk en hoogtechnologisch vakmanschap schuift de sauna met slechts één simpele druk op het bedieningspaneel uit tot maar liefst bijna driemaal z’n originele diepte.

(lees verder onder de foto)

Van een klassieke kastdiepte van 60 cm diep rolt hij zo naar een sauna van 160 cm diep. Maat XS van de S1 Manual heeft een breedte van 142 cm, maat XXS gaat met haar 112 cm breedte nog wat verder. Een klein pakje geluk dus, dat (ingeschoven) kleiner is dan de doorsnee kast en dat dankzij de 230 V-aansluiting voor de infraroodsauna zonder probleem in elke kamer op de stroom kan aangesloten worden. Je moet er wel iets voor over hebben, want de S1 is er vanaf 9.450 euro.