Geen loodgieter te vinden? Pak deze klussen zelf aan Redactie

03 april 2020

11u30

Blijft je toilet doorlopen of lekt je kraan? Dan zal het niet makkelijk worden om op dit moment een loodgieter te vinden. Dringende herstellingen mogen ze nog uitvoeren, maar ook zij moeten de regels van social distancing respecteren. Gelukkig kan je verschillende sanitairklussen makkelijk zelf uitvoeren. Bouwsite Livios lijst er enkele voor je op.

1. Lekkende kraan herstellen

Als je kraan lekt, is dat mogelijk te wijten aan een defect leertje, ook wel ‘joint’ genoemd in de volksmond. Dit schijfje hard rubber of kunststof kan na verloop van tijd gaan lekken. Deze klus legt uit hoe je het kraanleertje kan vervangen. Lekt de kraan niet uit het mondstuk? Dan is het O-ringetje van je kraan mogelijk defect. Ook dit ringetje kan je eenvoudig zelf vervangen.

2. Toilet ontstoppen

Spoelt je toilet niet meer door? Dan zit je waarschijnlijk met een verstoppingsprobleem. Mogelijk zit er een prop toiletpapier vast in je wc. Hiervoor is er maar één oplossing: de afvoer weer vrijmaken. Dit kan je op verschillende manieren doen, maar vaak bieden een ontstoppingsmiddel of een wc-stopper al soelaas. Helpt dit niet? Dan kan je het toilet demonteren. Hier vind je alle opties.

3. Lopend toilet herstellen

Blijft je toilet doorlopen als je doorspoelt? Dat is niet alleen vervelend, maar heeft ook een invloed op je waterfactuur. Voor dit probleem bestaat er niet één oplossing, want het kan verschillende oorzaken hebben die ieder een andere aanpak vragen. Je begint best met het afsluiten van de watertoevoer. Daarna kan je het probleem lokaliseren en oplossen. Dit handige stappenplan helpt je op weg.

4. Toilet vervangen

Is je huidige toilet aan vervanging toe en wil je een trendy model installeren? Ook dat kan je zelf. Deze klus toont je hoe je jouw oude toilet moet loskoppelen en hoe je een nieuw exemplaar kan aansluiten op de waterleiding. Aan de slag!

5. Centrale verwarming ontluchten

Werkt je verwarming niet meer optimaal? Vaak schort er iets met de hoeveelheid lucht en water in het systeem. Controleer voordat je een loodgieter belt of je radiatoren maar half warm worden of borrelende geluiden maken. Vaak zitten er dan luchtbellen in de leidingen en radiatoren. Is dit het geval? Dan kan je zelf het systeem ontluchten en opnieuw met water bijvullen.

