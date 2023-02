Geen liefde op het eerste gezicht tussen architecte Anouk en haar rijwoning, maar het eindresultaat is meer dan geslaagd

Het was geen liefde op het eerste gezicht tussen Anouk en de rijwoning uit 1954. Toch sprong het gezin met beide voeten in het renovatieproject. “Kort gezegd: het was geen mooie woonst”, steekt de ontwerpster en architect van wal.

“Al zagen we er wel het potentieel van in. Door binnenmuren weg te nemen en raampartijen te verhogen, konden we de binnenruimtes helemaal opentrekken. Het resultaat is nog beter dan we verwacht hadden.”



Architecturale ingrepen met impact

Om de woontransformatie te realiseren, deinsde Anouk niet terug voor enkele stevige ingrepen. Zo maakte 20 m² vloeroppervlakte plaats voor een tuin, zijn de ramen op de verdiepingen aanzienlijk vergroot en werd er een lichtstraat gecreëerd in het dak.

“Maximaal wooncomfort met voldoende daglicht was de rode draad doorheen ons volledig renovatietraject”, legt Anouk uit. “Maar uiteraard bleef ook de architecturale meerwaarde belangrijk.” Als burgerlijk ingenieur-architect specialiseerde Anouk Taeymans zich nadien ook in ontwerpen. Daardoor heeft ze in haar eigen verbouwing op architecturaal vlak alle ingrepen zelf kunnen bepalen en coördineren.



Authentieke ziel bewaren

Doorheen de verrassend ruime rijwoning lees je dan ook telkens weer de hand van de interieurarchitect, geïnspireerd door de oorspronkelijke bouwstijl. Zo liet Anouk die ene afgebogen muur doorheen het woonproject geregeld terugkomen. De gekaleide muren brengen – naast het feit dat die de opgenomen warmte ook minder snel terug afgeven – textuur in het interieur. En de zitput op het gelijkvloers creëert 40 cm extra vrije hoogte.

Deze gerichte en doordachte architecturale keuzes brengen een groot ruimtegevoel en veel licht binnen in huis, zonder het karakter en de authentieke ziel van de woning te verliezen. “De lessen bouwfysica van jaren geleden hielpen me dan weer bij bepaalde keuzes met een impact op de bouwfysische aspecten van de woning”, vult Anouk nog aan. “Bijvoorbeeld hoe oververhitting te voorkomen zonder meteen voor een airco te moeten kiezen.”



Gezond ademen in huis

Het verschil met het oud herenhuis waar Anouk met haar man en zoontje woonde voor ze dit rijhuis verbouwden, kan haast niet groter zijn. “Daar waaide het via spleten en kieren gewoon door onze woning. En net daarom wou ik dit keer niet besparen op isolatie en luchtdichtheid. Alleen: leven in een luchtdichte, gesloten doos, dat is gewoon niet prettig, laat staan gezond.”

“En dus ben ik er nu meer dan ooit van overtuigd dat isoleren niet zonder ventileren kan. Meer nog: hier versterken ze elkaar, terwijl ik een paar jaar geleden zelf nog sceptisch was over die combinatie.” Check hier de regels rond ventileren en het belang ervan.

Ventileren en de zon weren als geheim

Hoewel bij de meeste renovaties een C-systeem de logische keuze is, bleek een D-ventilatiesysteem geschikter voor Anouk. In de massieve eiken ramen moest geen rooster ingebouwd worden, dat was voor haar esthetisch mooi meegenomen. De ventilatieroosters voor afvoer van vervuilde binnenlucht en toevoer van verse buitenlucht in de verschillende ruimtes zijn maximaal geïntegreerd en mee geschilderd in de kleur van muur of plafond. Ook het lage energieverbruik door de warmterecuperatie en de akoestische prestaties waren voor een woning in het centrum van Antwerpen-Berchem overtuigende argumenten.



“Het allerbelangrijkste is dat ons zoontje in een gezonde omgeving opgroeit. De luchtkwaliteit in het hart van de stad is helaas niet de meest gezonde. Ons D-systeem filtert die buitenlucht en zo zijn we op zijn minst zeker dat hij in huis gezond woont. Toen we na drie maanden de filters moesten reinigen en zagen wat er allemaal in zat, waren we des te blijer met deze beslissing, die voor ons meer dan logisch is voor een gerenoveerde woning midden in de stad.”

Gebruiksvriendelijke en esthetische zonwering

De gezonde binnenlucht uit zich onder meer in een betere nachtrust. In de zomer draagt ook de buitenzonwering bij aan het rustige slapen. “Want met de screens van ’s morgens naar beneden, wordt het op zomerdagen in de slaapkamer nooit echt te warm. ’s Nachts maakt het verduisterende screendoek de slaapkamer trouwens perfect donker. En in de winter krijgen we toch nog steeds maximaal daglicht binnen in huis.”

De beige-grijze screendoeken sluiten mooi aan bij de rest van de muren. De doekkast en zijgeleiders zijn dan weer gepoederlakt in dezelfde kleur als het pleisterwerk. “Ik ben aangenaam verrast over het gemak en de werking van de zonwering”, geeft Anouk nog mee.



“Eigenlijk zijn we in het geheel trots op de transformatie van onze woning. We hadden nooit verwacht dat we hier zo graag zouden wonen. Als we een tripje maken, is het nadien ook altijd terug zalig thuiskomen. Het is hier comfortabeler dan op hotel.”

