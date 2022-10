Geen indexatie voor slecht geïsoleerde huurwoningen: welke steun kun je als verhuurder krijgen om je pand energiezuiniger te maken?

De ingreep op de indexering is één van de energiemaatregelen in het pakket maatregelen van de Vlaamse regering. Zo mogen de prijzen van huurwoningen met een niet-energiezuinig EPC-label van E en F een jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor woningen met een label D mogen verhuurders nog de helft van de gezondheidsindex doorrekenen. Verhuurders hebben er dus alle belang bij om hun huurwoning een upgrade te geven naar het A-, B- of C-label, waar de beperking niet geldt.



Is jouw woning voldoende energiezuinig? Zo herken je een slecht geïsoleerd pand.

Steunmaatregel ‘Mijn VerbouwLening’

Voor zo’n energiezuinige renovatie kunnen verhuurders op enkele steunmaatregelen rekenen. Zo biedt de ‘Mijn VerbouwLening’ van de Vlaamse overheid eigenaars van een woning de mogelijkheid om tot 60.000 euro renteloos te lenen. Dat geldt ook voor particuliere verhuurders. Er is bij hen, in tegenstelling tot eigenaar-bewoners, geen inkomensgrens van toepassing. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Verhuurders die via een sociaal verhuurkantoor werken, moeten beschikken over een geschreven huurbelofte met het sociaal verhuurkantoor voor de verhuur van de woning. Bij de geconventioneerde particuliere verhuur zijn er nog wat meer voorwaarden. Zo mag de maximale maandelijkse huurprijs niet boven de 900 euro liggen. Voor een aantal gemeenten – de centrumsteden – is de maximale huurprijs 1.000 euro.

Afhankelijk van de hoogte van de lening, moeten verhuurders ook negen jaar lang een maandelijkse korting op de huurprijs geven: 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro). Lees hier voor welke werken je de ‘Mijn Verbouwlening’ kan aanvragen.

‘Mijn VerbouwPremie’

Een verhuurder kan ook aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie voor renovatie- en energiebesparende werken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler.

Alle werken moeten daarbij uitgevoerd worden door een aannemer en in sommige gevallen zelfs door een gecertificeerd aannemer. Enkel in de categorieën binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair is de uitvoering in doe-het-zelf toegelaten. Onder bepaalde voorwaarden komt de aankoop van materialen voor werken die je zelf uitvoert, in de categorieën dak, buitenmuur en vloer, ook in aanmerking voor de premie.

Als de woning wordt verhuurd via een sociaal verhuurkantoor, kom je altijd in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht je inkomen als verhuurder. Particuliere verhuurders zitten in de doelgroep met de forfaitaire premiebedragen. De tegemoetkoming ligt lager en bestaat uit een vast bedrag per vierkante meter. Aan de hand van de simulator van Mijn VerbouwPremie op energiesparen.be kun je nagaan welke premies je kunt aanvragen en op welk premiebedrag je recht hebt.

Op welke subsidies kan jij rekenen bij renovatie? Bekijk het in de premielinker.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.