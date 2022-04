Geen groene vingers? Zo creëer je in 4 stappen een onderhoudsvrije tuin

vtwonenNiet iedereen is gezegend met een passie en talent voor tuinieren. Klinkt dat jou bekend in de oren, maar wil je wel graag genieten van een weelderige buiten? Ga dan voor een onderhoudsvrije tuin, die je in vier doelgerichte stappen kan creëren. Vtwonen.be verklapt je hoe.

Geen kale grond

Een onderhoudsvrije tuin betekent niet dat je de grond compleet onbedekt moet laten. Een kale grond vraagt vaak om narigheid. Als er geen planten aanplant, dan kan de natuur haar vrije gang gaan.

In veel onderhoudsvrije tuinen is daarom geen kale bodem meer te bespeuren. Kies voor tegels in combinatie met een border om toch een beetje beplanting in de tuin toe te voegen. Bedek de bodem met mulch en vul de border met bodembedekkers die langer dan een jaar meegaan. Kies voor planten die niet te veel woekeren. Zo ga je op de lange termijn de groei van onkruid tegen en dat betekent: minder onderhoud!

Vermijd te veel voegen

Verkies grote tegels boven kleine tegels in een onderhoudsvrije tuin. Met tegels van een klein formaat creëer je alleen maar meer voegen. En daarmee alleen maar meer mogelijkheden voor onkruid om te groeien. Regelmatig onkruid plukken klinkt niet echt als een onderhoudsvrij klusje. Grote tegels dus!

De juiste beplanting

Een betonnen bak als achtertuin is niet bepaald het sfeervolle plaatje waar iedereen naar verlangt. Een beetje groen is dus wel wenselijk. Het moet wel als tuin blijven aanvoelen. Planten zijn dus een must, maar maken er een tuin qua onderhoud niet veel beter op. Je laten adviseren over de juiste planten is dus prioriteit.

Ga in ieder geval voor meerjarige groeiers of langbloeiers die niet te veel zullen uitlopen. Dat scheelt weer een hoop snoeiwerk. Hou ook rekening met het licht in de tuin en de waterafvoer. Zorg bij het planten voor voldoende ruimte tussen de bloeiers, omdat elke plant wel iets zal uitlopen. Anders is er alsnog werk aan het terugsnoeien van de meerjarige groeiers.

Een gazon, groot uitgroeiende planten of beplanting die je in vorm moet snoeien zijn dingen om te vermijden. Deze hebben namelijk allemaal veel aandacht en onderhoud nodig om er goed uit te zien.

Bewatering

Houd je niet van regen? Een onderhoudsvriendelijke tuin houdt er juist wel van! Met de juiste planten is water geven dan namelijk nauwelijks nodig. Zeker niet als ze gewoon in de volle grond staan. Ontdek voor het aanschaffen van planten of de grond in de tuin goed water doorlaat of niet en maak op basis hiervan een keuze.

In een onderhoudsvrije tuin kun je planten in pot beter mijden. Deze planten zijn namelijk afhankelijk van de mens als het om voeding en water gaat. Veel meer werk dus in vergelijking met planten die dat uit de grond kunnen halen. Zijn er toch planten met een watertekort of in potten? Dan is automatische bewatering toch wel heel makkelijk.

Nog één tip: ga voor gezelligheid

Om een onderhoudsvrije tuin helemaal af te maken, kleed je hem aan met een tuinset en decoratie. Denk bijvoorbeeld aan een mooi buitenkleed voor op de tegels. En kleed een kale schutting aan met gezellige lampjes of andere accessoires. Zo geef je de tuin wat extra sfeer.

