Geen dure airco nodig: met deze 6 tips houd je het binnen in huis ook koel

LiviosMet temperaturen die oplopen tot boven 30 graden, is het moeilijk om het ook in huis nog aangenaam te houden. Maar vooraleer je denkt aan dure koelsystemen of -technieken, kan je ook zelf maatregelen treffen. Met deze tips van bouwsite Livios laat je de temperatuur in huis flink zakken.

1. Laat de ramen overdag toe

De meest elementaire “techniek” om de temperatuur in huis onder controle te houden, is erg eenvoudig. Sluit de ramen als het overdag warm is buiten.

2. Houd de zon buiten

Per vierkante meter beglazing waarop de zon invalt, warmt jouw woning met 1000 W op. Houd daarom de zon tegen voor ze het glas bereikt. Plaats buitenzonwering, zoals jaloezieën, screens, zonneschermen, buitenlamellen of -luiken. Ook bomen, hagen en hoge struiken zijn erg efficiënt.

3. Benut de nachtelijke koelte

Zet zoveel mogelijk ramen en deuren open van zodra de buitentemperatuur onder de binnentemperatuur zakt. De warmte die zich in de muren heeft opgestapeld, vindt zo haar weg naar buiten.

4. Voorzie een ventilator en ijsblokjes

Een ventilator is een handige en onderhoudsarme oplossing om jouw woning snel af te koelen. Hij verbruikt ook minder energie dan een airco. Wanneer het echter zeer warm is, zal de ventilator de warme lucht vooral “voortblazen” en het warmtegevoel niet echt wegnemen. Handige tip: vries een fles water in en zet ze voor de ventilator of hang er vochtige doeken voor. De ventilator zal de koelte de ruimte inblazen. Er zijn ook systemen met ingebouwde koelelementen op de markt. Zij maken gebruik van hetzelfde principe.

Volledig scherm Zet een bevroren fles voor je ventilator, zo blaast de ventilator koele lucht door de ruimte.

5. Gebruik water

Als je vloerbekleding het toelaat (keramische tegelvloer, natuursteen, …), dweil die dan met veel water, met extra nadruk onder de ramen. Je kan de temperatuur ook doen dalen door af en toe een emmer water uit te gieten op het balkon, het terras of voor de deur.

Extra tip: Vloerverwarming kan de temperatuur tot 5 graden Celsius doen dalen: zo koel je thuis via de verwarming

6. Verhuis je slaapkamer

Als je bepaalde ruimtes van plaats kan wisselen, verhuis de slaapkamers dan naar de oost- of noordzijde van je woning. Die kant geniet van meer schaduw en blijft dus koeler. Kies daarnaast voor een slaapkamer op het gelijkvloers in plaats van op de bovenverdieping of onder het dak. Hoe hoger je in huis klimt, hoe warmer het er doorgaans is.

Blijf het heel erg warm in huis? Overweeg dan je dak en gevels te isoleren of investeer in een airconditioningsysteem.

