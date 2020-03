Geen coronavrees op Batibouw: 1 % meer bezoekers Bjorn Cocquyt

05 maart 2020

11u40 0 Woon. Op Batibouw is er (voorlopig) geen sprake van vrees voor het coronavirus. Meer zelfs: de organisatoren slaagden er tijdens de eerste vijf dagen van de beurs in om de fel teruglopende bezoekersaantallen van de voorbije jaren een halt toe te roepen. “We verwelkomden 1 % meer mensen en daar zijn we, gezien de omstandigheden, blij om”, klinkt het.

De organisatoren van Batibouw hielden bij aanvang van de beurs afgelopen weekend hun hart vast. Ze zagen het aantal bezoekers van 300.000 euro in 2016 terugvallen naar 257.000 vorig jaar en de vrees bestond dat de beursgangers hen dit jaar door het coronavirus zouden laten vallen als een baksteen. Maar dat is niet gebeurd.

“We wilden het tij doen keren door Batibouw in een nieuw jasje te steken, onder andere door meer in te zetten op beleving, en het ziet er naar uit dat we in ons opzet geslaagd zijn”, zegt COO Fréderic François. “Na het sluiten van de beurs op woensdagavond telden we 1 procent meer bezoekers in vergelijking met vorig jaar op hetzelfde tijdstip. We hadden vooraf wel op beter gehoopt, maar dat was voor het uitbreken van de coronacrisis. Gezien de omstandigheden mogen we dus zeker niet klagen.”

“Zondag was een absolute topdag met bijna 30.000 bezoekers. Dinsdag hielden we even ons hart vast, want toen telden we maar 11.000 beursgangers. Maar gisteren was die dip alweer weggewerkt. De mogelijkheid om Batibouw tijdens de week na 16 uur gratis te bezoeken, wordt ook goed onthaald”, aldus François. Met de nocturne vandaag en ook nog een weekend voor de boeg hoopt hij de cijfers verder op te krikken. Door het schrappen van de professionele dagen, wat al lang geleden gebeurde en niets met de coronacrisis te maken heeft, zal het totale aantal bezoekers wel onder de 257.000 blijven.

Amper één stand onbemand

Mitshubishi is de enige van de 853 exposanten die besliste om zijn stand niet te bemannen. “Onze exposanten zijn tevreden. Zowel met de opkomst als met de getoonde interesse van de beursgangers. Mensen komen met concrete (ver)bouwplannen en wandelen niet zomaar uit nieuwsgierigheid wat rond.”

Op heel wat standen, staan alcoholdispensers om de handen te ontsmetten. De organisatoren hingen er ook op in de toiletten en namen nog tal van andere maatregelen tegen mogelijke besmettingen met het coronavirus. Zo worden onder meer alle deurgrepen vijfmaal per dag ontsmet.

Het coronavirus deed Knauf eerder deze week haar Discovery Days op 19 en 20 maart schrappen. Die vakbeurs in Tour & Taxis telt doorgaans 3.000 bezoekers. In Duitsland is Light + Building uitgesteld tot september. Daar tonen ook heel wat Belgische standhouders hun producten aan ruim 200.000 bezoekers.