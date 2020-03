Geen coronagevaar voor deze bewoners want ze hebben eiland voor zich alleen Bjorn Cocquyt

11 maart 2020

20u11 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa op een Braziliaans eiland.

Het is dezer dagen zoeken naar een plaats waar je het coronavirus niét te pakken kunt krijgen. De eigenaars van deze villa hoeven zich alleszins weinig zorgen te maken, want ze wonen op een eiland van 53 hectare dat deel uitmaakt van de archipel Angra dos Reis en dat hebben ze helemaal voor zich alleen hebben.

Niet alleen de omgeving is verbluffend, het huis aan de rand van de zee is dat evenzeer. Met een bewoonbare oppervlakte van 935 m² is het meer dan groot genoeg om ook familie en vrienden een veilig onderkomen aan te bieden. In het zwembad en op een van de gigantische terrassen kunnen ze relaxen en hoeven ze zich om niets te bekommeren.

Om het huis zo vlot mogelijk te kunnen bouwen, zijn zoveel mogelijk prefabelementen in metaal, glas en hout gebruikt die per boot naar het eiland werden verscheept. Al dat maatwerk beperkte de bouwtijd en het bouwafval.