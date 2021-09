Geen budget voor een woning? Deze 8 alternatieve woonvormen zijn betaalbaar

LiviosUit noodzaak, uit overtuiging of gewoon omdat we weleens wat anders willen: we gaan steeds creatiever om met de manier waarop we wonen. Ben jij op zoek naar een andere oplossing dan een standaard woning? Bouwsite Livios maakt je wegwijs in de opmerkelijkste nieuwe woonvormen.

Tiny houses

De naam zegt het zelf: tiny houses zijn kleine huisjes. Je leeft er in alle wooncomfort op een beperkte oppervlakte van maximum 50 m². Ideaal voor één of twee personen. Bovendien verklein je zo je ecologische voetafdruk. Een groot voordeel van een tiny house is de lage bouwkost. Voor 30.000 euro heb je er al één: een habbekrats in vergelijking met een gewoon huis. Het Amerikaanse concept ontstond dan ook niet toevallig in de nasleep van de vastgoed- en financiële crisis van vorig decennium.

Lees ook Val jij voor de charme van een tiny house? Zoveel kost het je

Een ander belangrijk aspect van zo’n compacte woning is het vrijheidsgevoel. Een origineel tiny house is namelijk een rijdende woning. Als je wilt, woon je dus elke dag ergens anders. Al hebben veel tiny houses om praktische redenen een vaste standplaats. Tip: test op voorhand uit of je op zo’n kleine woonoppervlakte kan aarden. Huur bijvoorbeeld eens een tiny house als vakantiehuisje. Op Airbnb vind je er zeker een aantal terug.

Hamsterhuren

De Belg heeft een baksteen in de maag, maar een huis kopen is tegenwoordig niet evident. Vooral jonge en eenpersoonsgezinnen kunnen niet zomaar de nodige euro’s op tafel leggen. Daarom lanceerde de Limburgse ontwikkelaar Gilen Woonprojecten het concept hamsterhuren: een huurvorm met aankoopoptie waarbij je op voorhand niet alleen de maandelijkse huur, maar ook een uiteindelijke aankoopprijs afspreekt.

Beslis je binnen de tien jaar om de woning te kopen? Dan betaal je de afgesproken aankoopprijs min de huur die je al betaalde. Ideaal dus voor jonge gezinnen die een energiezuinige woning willen en die niet meteen kunnen kopen. Je kan je toekomstige eigendom zelfs al inrichten terwijl je nog spaart. Bovendien is de aankoopoptie niet verplicht: je kan het huis gewoon blijven huren. Maar let wel op, want de optie blijft maar tien jaar geldig. Daarna kan je het huis niet meer kopen.

Kangoeroe- en zorgwonen

Kangoeroewonen betekent samenwonen met je ouders, vrienden of zelfs onbekenden. Dat kan je in een een- of meergezinswoning. In een eengezinswoning speelt het wettelijk gezien geen rol wie de eigenaar van de woning is. Je regelt onderling hoe je de (huur)kosten verdeelt.

In een meergezinswoning creëer je voor elk gezin een aparte wooneenheid. Met een notariële akte onderscheid je de gemeenschappelijke delen, zoals de inkomhal, de tuin en de lift, van de privé-eigendommen. Er geldt een gedwongen mede-eigendom op de gemeenschappelijke delen.

Een speciale vorm van kangoeroewonen is zorgwonen: je voegt een ondergeschikte woonunit aan een bestaande woning toe waar maximum twee hulpbehoevende personen inwonen. Het beste voorbeeld hiervan zijn ouders die op rijpere leeftijd bij hun kinderen intrekken. Lijkt kangoeroewonen iets voor jou? Met deze regels moet je rekening houden.

Containerwonen

Woonunits of containerwoningen bieden al tientallen jaren een woonoplossing in moeilijke tijden. Je kan er tijdelijk wonen tijdens de bouw of renovatie van je huis of wanneer je woning onbewoonbaar is door een brand. Maar het concept is ook een goede oplossing om huisvestingsproblemen in de toekomst op te vangen. Denk maar aan sociale woningen of een starterswoning voor jonge koppels.

Een container is namelijk een pak goedkoper dan een traditionele woning. Een unit van 10 op 3,4 meter met slaapkamer, badkamer, keuken en living is al te koop vanaf 24.500 euro. Bovendien boet je in een containerwoning niet in aan comfort. Je kan er zonnepanelen, vloerverwarming, ventilatie en een warmtepomp in installeren. Je bouwt niet alleen energiezuinig, maar ook supersnel. Een containerwoning is op enkele uren tijd geplaatst. Voor je aan de slag gaat, vraag je wel best na bij de gemeente wat kan en mag. Tip: creëer een kangoeroewoning met een wooncontainer als bijgebouw.

Lees ook: Zo bouw je een containerwoning op 10 dagen tijd

Volledig scherm Steeds meer bevriende koppels en jonge gezinnen wagen zich aan woningdelen: een gemeenschappelijke woonvorm waarbij je samen met anderen een woning koopt. © Getty Images/Westend61

Woningdelen

Steeds meer bevriende koppels en jonge gezinnen wagen zich aan woningdelen: een gemeenschappelijke woonvorm waarbij je samen met anderen een woning koopt. In de stad kan je zo samen een exclusieve eigendom aanschaffen die normaal te duur is, zoals een herenhuis dat je opdeelt in verschillende appartementen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in een oude opslagplaats of een fabriekje.

In een landelijke omgeving kopen de gezinnen meestal een bouwgrond die ze later bebouwen. Een grote hoeveelheid materialen in één keer aankopen kan je een mooie korting opleveren. Je kan het uitgespaarde bedrag dan investeren in wat extra luxe, zoals een zwembad of een gedeelde tuin. Belangrijk is dat ieder gezin over een privégedeelte beschikt, maar dat functionele ruimtes als de gang en de kelder gemeenschappelijk zijn. Ook de tuin, de garage en de wasplaats zijn voor iedereen toegankelijk.

Tip: maak op voorhand goede afspraken en zet alles op papier. Door het specifieke karakter van deze woonvorm kan het zijn dat je je huis aan een lagere prijs moet verkopen.

Cohousing

Een andere gemeenschappelijke woonvorm is cohousing. Zo’n gemeenschap bestaat uit acht tot 34 afzonderlijke huizen met elk een eigen tuintje. Maar er is ook een gedeelde tuin en een centraal gebouw waar iedereen samen kan koken, eten of zich ontspannen.

Je kan een cohousing-gemeenschap beschouwen als het dorp van vroeger. Daarom is de ideale bewonersgroep een mix van singles, koppels, gezinnen met kinderen en ouderen. Zo ontstaat er een groepsdynamiek waarin iedereen een andere rol vervult. De gepensioneerden halen bijvoorbeeld de kinderen van school, in ruil knappen de ouders een zwaardere klus voor hen op. Bovendien delen de gezinnen vaak weinig gebruikte ruimtes en spullen. Denk maar aan logeerkamers of een boormachine.

In een cohousing-gemeenschap beslissen de bewoners allemaal samen over ieder project. Pas daarna voeren ze de overeengekomen werken uit. Dat betekent wel dat er in zo’n gemeenschap veel vergaderwerk aan te pas komt. Het kan ook zijn dat je financieel moet bijdragen aan iets dat je niet wil of gebruikt. Hou hier dus rekening mee voor je je in zo’n project stort.

Flexwonen

Flexwonen of meegroeiwonen is een toekomstgerichte woonvorm. Een flexwoning voldoet aan al je wensen in alle levensfasen. Je creëert een woning die met jou meegroeit en waar je levenslang plezier van hebt.

Een goede flexwoning kan je dus eerst en vooral makkelijk aanpassen. Als jong koppel wil je misschien een gezin stichten. Dan is het erg handig om met een flexibele binnenwand één grote kamer in twee kinderkamers te verdelen. Als het nest dertig jaar later weer leeg is, haal je die tussenmuur gewoon weer weg.

Maar zo’n woning beantwoordt ook aan je noden op je oude dag. Met enkele slimme keuzes creëer je vanaf het ontwerp een woning voor elke levensfase. Denk maar aan naar buiten draaiende deuren, een hangende wastafel in de badkamer en stopcontacten op handhoogte. Daarom is een flexibele woning ook interessant als je het huis ooit verkoopt, want iedereen is een kandidaat-koper. Lees hier meer over flexwonen.

Community Land Trusts

Community land trusts (CLT) zijn gericht op mensen met een lager inkomen. Deze organisaties kopen bouwgronden en bouwen er huizen op. De bewoners kopen alleen het huis, maar niet de grond: die mogen ze gebruiken in ruil voor een kleine maandelijkse bijdrage. Een CLT combineert dus de voordelen van sociale huurwoningen met het bezit van een eigen huis. Je hebt hiervoor dus minder budget nodig, wat mensen uit een lagere inkomensklasse de kans geeft om een kwaliteitsvolle woning te kopen.

Bovendien steunt de gemeenschap de bewoners met de financiering en het onderhoud van het huis. Willen ze het huis weer verkopen? Dan krijgen ze wel maar een deel van de meerwaarde terug, plus de investeringen die ze al in het huis hebben gestoken. Zo zorgt het CLT dat de prijs haalbaar blijft voor andere mensen met een laag inkomen. De gemeenschap blijft voor altijd eigenaar van de gronden. Lees hier meer over CLT.

Lees ook op Livios.be

Bron: Livios