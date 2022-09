Geen budget voor een nieuwe badkamer? Zo geef je de ruimte een make-over met 500 euro

Een makkelijke manier om een nieuw gevoel in de badkamer te creëren, is door ander textiel aan te schaffen. Denk aan handdoeken en washandjes, maar het kan bijvoorbeeld ook met een badmat. Er zijn allerlei leuke designs te vinden waarmee de vloer direct een beetje nieuw lijkt.

Aankleding

Dat nieuwe textiel wil je natuurlijk showen. Dat kan bijvoorbeeld op een leuke ladder. Je kunt een badkamer extra opfleuren met planten, hoewel dat nogal een uitdaging kan zijn in een vaak donkere en vochtige ruimte. Lees hier welke planten goed overleven op vochtige plekken.

Ook met nieuwe zeeppompjes of tandenborstelhouders kun je de badkamer een nieuwe look geven. Tip: schaf de hele mikmak in één set aan, zodat alle badkameraccessoires, van zeeppompje tot wc-borstel, matchen.