Geen budget voor een energiebesparende renovatie? Met deze goedkope én makkelijke ingrepen bespaar je ook op je energiefactuur

LiviosGeen tijd of budget om je woning grondig te renoveren of te isoleren? Je energiefactuur op korte termijn doen dalen hoeft niet noodzakelijk veel moeite te kosten. Met kleine ingrepen kan je op jaarbasis al heel wat besparen. En die kan je perfect zelf uitvoeren. Bouwsite Livios somt er enkele op.

De stijgende energieprijzen doen het gemiddelde gezin rekenen en nadenken. Hoe zorgen we voor een lagere energiefactuur? Het plaatsen van hoogrendementsglas of zonnepanelen zijn daarbij logische opties. Maar ook kleine ingrepen maken op het einde van de rit samen een wezenlijk verschil. En daar hoef je zelf geen grote klusser voor te zijn.

Zo komt veel koude lucht onze woningen binnen via kieren en spleten. Het afdichten kan, afhankelijk van de grootte van de spleten, met een kit en tochtstrips. Die koop je al voor enkele euro’s in de doe-het-zelfzaak. Lees hier hoe je zelf tochtstrips plaatst.

Isoleren

Isoleren is hét recept om energiezuiniger te leven. Het dak is daarbij cruciaal. De energiekosten dalen – afhankelijk van de staat van het dak – tot 30%. Het vraagt in tegenstelling tot andere ingrepen wel meer tijd en budget. De richtprijs zit tussen de 25 à 30 euro/m², exclusief btw. De gemiddelde terugverdientijd schommelt tussen drie en vijf jaar. De energieprijzen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe hoger die zijn, hoe sneller je de investering terugverdient.

Tip: Voor een dak te isoleren heb je niet altijd een vakman nodig. Veel verbouwers pakken de klus zelf aan. Voordat je er ook aan begint, lees je best eerst welke valkuilen je absoluut moet vermijden.

Isoleren hoeft evenwel niet altijd grootschalig te zijn. Je leidingen isoleren met een schuimrubberen hoesje is een eerste, goedkope stap. Zo gaat er tussen het beginpunt (ketel, boiler…) en eindpunt (radiatoren, badkraan…) veel minder warmte verloren. Je bespaart ongeveer 2 euro per meter per jaar, terwijl een meter schuimrubber nauwelijks 1 à 2 euro kost en in principe nooit om vervanging vraagt. Een slimme investering dus.

Efficiënt verwarmen

De verwarming een graadje lager zetten is misschien wel de eenvoudigste manier om te besparen. Het kost je niks, maar je bespaart al snel 7% op je energiefactuur. Het vrij houden van de radiatoren zorgt voor een extra besparing aangezien er minder energie nodig is om de ruimte te verwarmen. Nog een tip: de deuren sluiten kost niks, maar zorgt ervoor dat de warmte niet kan ontsnappen.

Aan de achterzijde van de radiatoren gaat er warmte verloren via de buitenmuur. Dat kan je voor een groot deel opvangen door een radiatorfolie aan te brengen achter de radiatoren. Het kost je 5 euro, maar die kleine investering verdient zichzelf op jaarbasis in een veelvoud terug. Het ontluchten van de radiatoren zorgt verder voor een optimaal gebruik. Jaarlijks bespaar je er snel een handvol euro’s mee. Hoe je de radiatorfolie precies aanbrengt, lees je hier.

Toch begint alles bij de basis. Bij het verwarmen van je woning is dat in de meeste gevallen de condensatieketel. Een goed onderhouden verwarmingsketel kan tot 10% energie besparen en gaat bovendien langer mee. Let er ook op dat de ketel correct ingesteld staat.

Sluipverbruik

Zo’n 10% van onze energiefactuur bestaat uit sluipverbruik. Denk daarbij aan een televisiedecoder die blijft aanstaan, gsm-laders die in het stopcontact blijven steken of de computer die een hele dag draait zonder dat je hem gebruikt. Wie daar strikter op toeziet, kan zijn energieverbruik doen dalen. Afhankelijk van het type toestellen en de energieprijzen, bespaar je er jaarlijks enkele tientallen euro’s mee.

Leestip: Sluimerverbruik aanpakken? Let op deze 8 punten

Zuinige verlichting

En zo zijn er nog kleine ingrepen die een wezenlijk verschil maken. Verlichting zorgt voor een aanzienlijk aandeel van je energiefactuur. Per gloeilamp die je vervangt door een ledlamp win je op jaarbasis 10 euro. Ze zijn duurder in aankoop, maar hebben wel een veel langere levensduur. Een ledlamp gaat 20 tot 50 jaar mee, bij een gemiddeld gebruik van 3 uur per dag. Met deze tips schakel je vlot over naar ledlampen

Slim douchen

In de badkamer kan je besparen met de installatie van een spaardouchekop. Je verbruikt niet alleen minder water, maar er is vooral minder energie nodig om het water te verwarmen. Een waterbesparende douchekop verbruikt de helft minder water in vergelijking met een traditionele douchekop. Als je weet dat sanitair warm water ongeveer 20% uitmaakt van je gasfactuur, is de rekening snel gemaakt. Minder gekend, maar ook efficiënt is de installatie van een douchewarmtewisselaar in de afvoerinstallatie van je douche. Deze gebruikt de warmte van het wegstromende douchewater om het aangevoerde water op te warmen. Hierdoor zal je ketel minder warm water moeten aanmaken.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Livios.be.

Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.