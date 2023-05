Geen airco, maar toch een frisse woning? Deze negen tips helpen je op weg

LiviosVoor je denkt aan de plaatsing van een airco of omgekeerde warmtepomp, kijk je best eerst eens naar wat je zelf al kan doen. Met deze negen tips van bouwsite Livios kan je je huis ook koelen: want door de warmte buiten te houden tijdens zonnige dagen, laat je de temperatuur in je woning een aantal graden zakken.

Tip 1: laat de ramen overdag toe

De meest elementaire “techniek” om de temperatuur thuis onder controle te houden, is erg eenvoudig: sluit de ramen als het overdag warm is. De ideale comforttemperatuur van de leefruimtes ligt rond de 19°C, die van de slaapkamer rond 16°C.

Je ramen dichthouden kan dus helpen om de warmte te weren en de ruimtes niet te veel op te warmen. Sluit op tijd je slaapkamerramen, zeker als je onder het dak slaapt, en hou alle ramen overdag dicht. Trek ook eventueel de gordijnen toe.



Hoeveel bedraagt de ideale temperatuur in elke kamer? En wat als je niet thuis bent? Een overzicht.

Tip 2: plaats zonwering of plant schaduwbomen

Per vierkante meter beglazing waarop de zon invalt, warmt jouw woning met 1.000 W op. De zon tegenhouden nog voor ze het glas bereikt, is dus de boodschap. Hoe je dat doet? Plaats buitenzonwering, zoals jaloezieën, screens, zonneschermen, buitenlamellen of -luiken.

Ook bomen, hagen en hoge struiken zijn erg efficiënt. Er zijn heel wat schaduwbomen die soelaas kunnen bieden. Dit type van bomen hebben een eerder brede kruin, waardoor ze zorgen voor schaduw.



Op zoek naar een minder omvangrijk - groen - alternatief? Een andere optie zijn dak-, lei- of schermbomen.

Tip 3: koel ‘s nachts met nachtventilatie

Is het buiten al wat koeler? Dan is het een goed idee om alle ramen en eventueel deuren open te zetten. De warmte die zich in de muren heeft opgestapeld, vindt zo haar weg naar buiten. Dit principe noemen we nachtventilatie of -koeling. je maakt eigenlijk gebruik van de natuurlijk luchtflow om je huis te ventileren.



Lees ook. Intensieve natuurlijke nachtventilatie: zo koel je je woning gratis via het ‘schoorsteeneffect’.

Tip 4: voorzie een ventilator en ijsblokjes

Een ventilator is een handige en onderhoudsarme oplossing om jouw woning snel af te koelen. Hij verbruikt ook minder energie dan een airco. Wanneer het echter zeer warm is, zal de ventilator de warme lucht vooral “voortblazen” en het warmtegevoel niet echt wegnemen.

Handige tip: vries een fles water in en zet ze voor de ventilator of hang er vochtige doeken voor. De ventilator zal de koelte de ruimte inblazen. Er zijn ook systemen met ingebouwde koelelementen op de markt. Zij maken gebruik van hetzelfde principe.

Tip 5: verhuis je slaapkamer

Als je bepaalde ruimtes van plaats kan wisselen, verhuis de slaapkamers dan naar de oost- of noordzijde van je woning. Die kant geniet van meer schaduw en blijft dus koeler.

Kies daarnaast voor een slaapkamer op het gelijkvloers in plaats van op de bovenverdieping of onder het dak. Hoe hoger je in je woning klimt, hoe warmer het er doorgaans is.

Volledig scherm Plaats buitenzonwering, zoals jaloezieën, screens, zonneschermen, buitenlamellen of -luiken, om de zon buiten te houden. © Winsol / Frederik Degryse

Tip 6: kies voor planten, tegen de gevel of in potten en bakken op terras of balkon

Planten vormen een echte verdedigingslinie tegen de warmte. Ze halen water uit de bodem en laten het via hun bladeren verdampen. Zo laten ze de lucht in huis ademen.

Niet alleen binnen, maar ook buiten...

Wil je een tuin creëren die er altijd mooi en gezellig bij ligt? De steeds hetere en drogere zomers hoeven geen spelbreker te zijn. Zeven tips voor een heerlijk koele tuin.

Tip 7: vermijd elektrische toestellen

Om de temperatuur in je woning te verlagen, beperk je het best het aantal warmtebronnen in huis. Elektrische apparaten verbruiken niet alleen energie (zelfs in slaapmodus), ze geven ook warmte af. Koppel dus alle toestellen los die je niet nodig hebt en beperk het gebruik van kooktoestellen (de oven en kookplaat in het bijzonder).

Tip 8: isoleer je woning

Is je woning niet geïsoleerd, dan ontsnapt de warmte in de winter. Maar omgekeerd baant in de zomer de warmte zich gemakkelijker een weg naar binnen. Een goede isolatie zorgt ervoor dat een koel huis ook koel blijft. Door het dak en de gevels van je woning te isoleren, vermijd je dat de temperatuur in huis te snel oploopt.



Lees meer: Ben ik verplicht om te isoleren? En wat is ‘voldoende geïsoleerd’?

Tip 9: gebruik water

Als je vloerbekleding het toelaat (keramische tegelvloer, natuursteen, …), dweil die dan met veel water, met extra nadruk onder de ramen. Je kan de temperatuur ook doen dalen door af en toe een emmer water uit te gieten op het balkon, het terras of voor de deur. Gebruik hiervoor bij voorkeur regenwater, dat je recupereert via een regenwaterput.

Lees verder op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be, een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.