Geen aardgasaansluiting maar toch proper en voordelig verwarmen?

19 februari 2019

13u42 0 WOON. In ons streven naar energiezuinig leven en een beter milieu zijn velen al overtuigd van het belang om voor de verwarming over te schakelen op propere energiebronnen, zoals gas. Een aardgas-aansluiting is dan het eerste waar we aan denken. Maar dat is niet altijd mogelijk, vooral voor wie op een landelijke of afgelegen locatie woont. De plaatsing van een propaangastank omzeilt dit pro-bleem en laat je volop genieten van de vele voordelen die gas te bieden heeft. Antargaz, marktleider voor propaangas in tanks, helpt je graag op weg naar schoner en voordeliger verwarmen.

Schone energie

Stookolie is nog steeds een populaire brandstof voor verwarming. Zowel de grondstof als de toe-stellen zijn in de loop der jaren milieuvriendelijker geworden. Toch is mazout nog steeds een belang-rijke bron van schadelijke uitstoot. Met 2020 voor ogen kunnen we beter doen. Bijvoorbeeld door over te schakelen op propaangasverwarming. Propaan behoort tot de groene energiebronnen. Het verbrandt nagenoeg volledig, zet minder roet af en zorgt voor een lagere CO- en zwaveluitstoot dan andere fossiele brandstoffen. Bovendien kan je propaangas perfect combineren met hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtekrachtkoppelingen en gaswarmtepom-pen. Geen aardgasaansluiting?

Vrijheid, blijheid

Een propaangastank staat alvast voor absolute vrijheid. Je bent niet afhankelijk van eventuele wer-ken aan het aardgasnet of van storingen in de aanvoer. Je bepaalt zelf wanneer en in welke mate je de propaangastank vult. Net zoals bij mazout geldt ook hier: hoe meer je afneemt, hoe lager de prijs. Bij propaangas daalt de prijs gevoelig bij bestellingen vanaf 2.000 l. Je vult de tank dus hele-maal in functie van je eigen comfortnoden, van je budget en van het seizoen. Ontdek alle voordelen van een gastank.

Stookolietank lek of mazoutbrander versleten?

De meeste mazouttanks halen makkelijk een levensduur van 25 tot 30 jaar en soms meer. Afhan-kelijk van het grondwater en de bodemgesteldheid kunnen ze sneller roesten. Wat als er een lek in je tank werd vastgesteld? Of je twijfelt aan de staat van de mazouttank bij de aankoop van een ou-dere woning? Waarom zou je er niet voor kiezen om de mazouttank buiten gebruik te stellen en te vervangen door een bovengrondse propaangastank? Wanneer de mazoutbrander aan vervanging toe is, wegen de voordelen van propaangas nog zwaarder door. Een gasbrander is immers aan-zienlijk goedkoper dan een mazoutbrander.

Vergeet ook niet dat het lekken van mazout in de ondergrond leidt tot hoge saneringskosten en het kan je woning in het slechtste geval zelfs onverkoopbaar maken. Je kan er dan voor kiezen om de lekke mazouttank te laten uitgraven en te vervangen door een nieuwe. Maar dat vraagt om dure en ingrijpende grondwerken. Een boven- of ondergrondse propaantank is de gedroomde oplossing.

Je kan gebruik maken van de aanwezige leidingen en radiatoren in huis. Er is dus geen breekwerk nodig. Je hoeft enkel de stookoliebrander te vervangen door een gasbrander. En zelfs met deze kost blijft verwarmen op propaangas een bijzonder prijsgunstig alternatief. Consulteer hier de prijzen voor propaangas. Op zoek naar Antargaz verdelers in de buurt?