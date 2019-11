Vochtbehandeling Gesponsorde inhoud Geef opstijgend vocht geen kans om je woning aan te tasten Advertorial van Murprotec

29 november 2019

09u00 0 WOON. Een woning is veel meer dan een gebouw met vier muren en een dak: het is een woonplaats die leeft en waarin wordt geleefd. De degelijkheid van een woning wordt vaak met onze gezondheid vergeleken.

Wie beslist om een huis te kopen of te huren, dient in de eerste plaats op de gezondheid van de toekomstige woning te letten. Een huis dat geteisterd wordt door opstijgend vocht is niet alleen een ongezonde woning die structureel is aangetast, maar kan bovendien nefast zijn voor de gezondheid van de bewoners. Het gaat met andere woorden over een aspect dat in twee richtingen werkt: de gezondheid van je woning bepaalt mee de gezondheid van wie in het huis woont.

Oorzaken van opstijgend vocht

Murprotec is een gevestigde waarde, als het op de behandeling van opstijgend vocht aankomt. De firma bezit de nodige ervaring om de oorzaak van het probleem nauwkeurig te bepalen. Dit is uiterst belangrijk om opstijgend vocht ook daadwerkelijk een halt toe te roepen. Een grondige analyse van het fenomeen ter plaatse is een eerste stap in de richting van een oplossing. Er wordt onder andere gecontroleerd welke bouwmaterialen er werden gebruikt om de aangetaste muren te bouwen. Poreuze bouwmaterialen of materialen van minderwaardige kwaliteit, het ontbreken van een waterkerende laag onderaan bovengrondse muren, en verkeerde bouwtechnieken (zoals bepleistering met een cementlaag die capillaire werking in de hand werkt) zijn allemaal oorzaken die een expert snel herkent. Bovendien speelt de locatie waar er werd gebouwd een grote rol. Als er veel grondwater in de ondergrond aanwezig is, wordt de woning gemakkelijker door opstijgend vocht geplaagd, zelfs als de juiste bouwtechnieken en hoogwaardige bouwmaterialen werden gebruikt. Het is dan ook duidelijk dat elke ‘fout’ op een andere manier moet worden aangepakt om het probleem op te lossen.

Doelgerichte behandeling

Wanneer de oorzaak van het vochtprobleem bepaald is, kan de expert van Murprotec een doelgerichte behandeling of interventie voorstellen om het opstijgend vocht uit je woning te bannen. Natte muren worden immers minder sterk en verliezen hun draagkracht. In een vergevorderd stadium rot de muur gewoon weg. Het is overigens belangrijk om met een dergelijk probleem niet te wachten, want de gevolgen reiken veel verder dan een structurele aantasting (en waardevermindering) van je huis. Door het vocht in de muren ontstaan schimmels, die de bewoners van de woning gezondheidsproblemen bezorgen waarvoor vaak een lange, intensieve therapie nodig is.

Meer info: www.murprotec.be