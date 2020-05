Geef je binnendeuren een nieuwe look met deze tips Redactie

06 mei 2020

11u00

Ben je niet meer tevreden over je binnendeuren? Maar zijn ze nog in goede staat en vind je het zonde om ze te vervangen? Geef ze dan zelf een make-over! Met wat verf en eventueel een nieuwe klink kom je al een heel eind. Bouwsite Livios helpt je op weg met deze tips.

De deuren

Je kan je binnendeuren op verschillende manieren opfrissen. Een voorwaarde is wel dat het materiaal nog goed is: anders kan je beter nieuwe exemplaren aanschaffen. Zeker bij hout is dat het geval. De makkelijkste manier om je deuren te vernieuwen? Ze een verfbeurt geven. Ontvet eventueel je deuren voor je de oude verf of lak opschuurt met schuurpapier. Daarna heb je eerst een laag grondverf nodig, voor een mooie afwerking is lakverf je beste vriend. Al kan je met gewone verf ook een degelijk resultaat bekomen.

Wil je wel eens wat anders? Een nieuwe laag verf is niet de enige manier om je deuren onder handen te nemen. Tegenwoordig kan je ze ook met folie, panelen van leder of kunststof of met andere materialen bekleden. Het grote voordeel van zo’n bekleding? Je hoeft je deuren niet meer te verven én ze vergen minder onderhoud. Bovendien heb je zo minder snel schade aan je deuren. Een dikke bekleding kan je ruimte extra akoestisch isoleren.

Tip: Binnendeuren verven? Bekijk hier een stappenplan.

De kozijnen

Je kozijnen neem je op dezelfde manier onder handen als de deuren zelf. Hierbij is het belangrijk dat je de randen zo goed en recht mogelijk afplakt met afplaktape voor je begint te verven. Zo voorkom je vlekken op de muur en grond. Voor je kozijnen kan je zowel gewone als lakverf gebruiken. Ook folie en bekledingen zijn een optie.

Klinken en sloten

Klinken en sloten gaan doorgaans erg lang mee. Voor je slot is een goede smeerbeurt soms al meer dan voldoende. Zijn je klinken en sloten toch aan vervanging toe? Dan kan je ze losdraaien en vervangen door exemplaren die beter bij je (nieuwe) interieurstijl passen. Ook klinken en sloten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, kleuren en materialen: je kan zowel kiezen voor iets moderns als voor een antieklook.

Raampjes

Zitten er een of meerdere raampjes in je deur? Die kan je natuurlijk ook zelf vervangen. Je kan kiezen tussen gewoon, doorzichtig, mat of gekleurd glas. Zelfs glas met een afbeelding of patroon behoort tot de mogelijkheden. Heeft je deur meerdere ramen en is er eentje kapot? Vervang ze dan ineens allemaal. Anders zie je sowieso het verschil met de oude raampjes, wat de eenheid en harmonie van je deur en interieur verstoort.

Eindelijk werk maken van klussen die je al zo lang wou doen? In je huis of tuin? Ontdek informatie en inspiratie in het dossier #klusinuwkot van Livios.

