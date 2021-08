Gedurfde renovatie: deze arbeiderswoning barst van klasse

Een aantal zaken vallen meteen op in het ontwerp van deze gerenoveerde arbeiderswoning. Onder meer de vide vooraan het huis, de blauwe stalen trap en een centraal geplaatste driehoekige patio. Het zijn de drie pijlers van het ontwerp. “Onze bedoeling was het stedelijke karakter van dit huis te verweven met maximaal daglicht en mooie doorzichten”, verklaart Tim Rogge.

Volledig scherm © Tim Rogge / Faye Pynaert

Een trap als ruggengraat

Een horizontale opdeling en een aaneenschakeling van kleine ruimtes: het zijn de typische kenmerken van dergelijke smalle rijwoningen. “We hebben dat gesloten karakter op diverse manieren trachten te doorbreken”, vertelt de architect. De meest opvallende is toch wel de trap. “Een trap wordt meestal als iets louter functioneels beschouwd en vaak weggestoken, maar met dit blauwe exemplaar hebben we de woning een ruggengraat willen geven. Een verticale verbinding, die de connectie maakt tussen de dag- en nachtvertrekken. Bovendien dirigeert en verdeelt de trapkoker het daglicht dat binnenkomt via nieuwe perforaties in de binnenwanden en het hoofddak. Leuk detail is dat een van de bordessen dienstdoet als ontbijtzone.”

Meer zien van deze charmante woning? Bekijk hier alle foto’s.

Volledig scherm Trap en ontbijtzone in één © Tim Rogge / Faye Pynaert

Een vide en gehamerd glas

Een andere ingreep die licht en lucht in de woning brengt, is de vide vooraan de woning. Daar bevinden zich beneden de keuken en op de eerste verdieping de badkamer. De authentieke balken boven de keuken zijn er nog, maar een groot stuk van het voormalige plafond is verdwenen. “Tussen de balken dwarrelt het zonlicht naar binnen”, zegt Tim. Opdat de badkamer mee zou kunnen genieten van het licht, is een wand in gehamerd glas voorzien. Het huis bevindt zich in een smalle straat en er is veel inkijk mogelijk. Dit soort glas verhoogt de privacy. Het raamwerk is van gelakt hout en een van de raamdelen kan open.

Volledig scherm © Tim Rogge / Faye Pynaert

Patio met trompe l’oeil effect

De oude achtergevel werd op de benedenverdieping afgebroken en grotendeels ingevuld met een grote raampartij. Een kolom ondersteunt de rest van de achtergevel, en doet tegelijk dienst als ankerpunt voor de patio en als geleider in de woonst. De patio, die driehoekig is van vorm, is een eenvoudige ingreep om groen en daglicht centraal in de woning te brengen. Hij creëert een gevoelsmatige onderverdeling in de woning, terwijl visueel contact mogelijk blijft. Zo vermijd je een ‘tunnelvisie’. De twee glaspartijen, met elk een andere oriëntatie, creëren een trompe l’oeil. Door dat verschil in oriëntatie, krijg je andere reflecties. Er ontstaat een diffuus beeld waardoor niet alles in één keer prijsgegeven wordt.

Volledig scherm Trompe l'oeil © Tim Rogge / Faye Pynaert

Centrale as

De andere kant van de kolom is passageruimte, een rechte as die van aan de voordeur tot in de zithoek loopt achteraan. Een centrale as in huis beperkt de circulatieruimte, wat het aantal bruikbare vierkante meters oppervlakte ten goede komt. Voorbij de patio ligt de zithoek, die is ondergebracht in een nieuwe aanbouw. Grote ramen geven achteraan toegang tot een kleine urban jungle. Boven op het dak van de uitbreiding is alles voorzien voor een extensief groendak. Op termijn zal de bewoonster vanuit haar slaapkamer dus kunnen uitkijken op het groen.

Volledig scherm Zicht op groen © Tim Rogge / Faye Pynaert

Uitgekeken op je trap of toe aan een nieuwe? Ontdek hier welk type het beste past in je interieur.

Lees ook

Bron: Livios