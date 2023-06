Gebruik kattenbakkorrels en koffieprut: met deze tips vermijd je een stinkende vuilnisbak in de keuken

vtwonenHet is misschien wel één van de minst favoriete spullen in huis: de vuilnisbak. Vaak een doorn in het oog, maar wel essentieel en onmisbaar in de keuken. Nog vervelender wordt het als de vuilnisbak gaat stinken. De inhoud is al geen pretje, maar al helemaal niet als de geur zich door huis verspreidt… bah! Dit kun je doen tegen een stinkende vuilnisbak volgens vtwonen.be .

Tip 1: (afbreekbare) vuilniszak vervangen

Simpel, maar wel belangrijk: vervang de zak regelmatig. Hoe langer een zak staat, hoe meer kans je hebt dat de boel gaat rotten en schimmelen, en dus stinken. Heb je genoten van een geurend gerecht, zoals vis? Vervang de zak dan zo snel mogelijk of gooi de etensresten apart weg. Soms kan het dus handiger zijn om een kleinere vuilnisbak in huis te nemen in plaats van een groot exemplaar. De zak zal dan vaker vervangen moeten worden.



Tip 2: gescheiden houden

Niet alleen goed voor het milieu, ook fijn als je een stinkende vuilnisbak wil tegengaan. Het is met name belangrijk om etensresten direct bij het GFT-afval te gooien en niet nog dagen in de vuilnisbak in de keuken te laten zitten.

Extra tip: je kan ook een tafelafvalbakje aanschaffen dat op het aanrecht past om het GFT-afval in te gooien. Als het tijd is om de normale vuilniszak te vervangen, gooi je de inhoud van het tafelafvalbakje erbij, et voilà: geen geurtjes in de keuken.



Tip 3: poepzakje in de prullenbak

De opruimplicht voor hondenpoep kan ook handig zijn voor stinkende vuilnisbakken. Eh, say what? Ja, met name de zakjes die worden gebruikt om hondenpoep mee op te ruimen. Deze hack is vooral handig als je in een appartement woont of ergens waar het vuilnis niet met enige regelmaat wordt opgehaald. Je kunt extra geurende etensresten dan weggooien in zo’n handig poepzakje. Knoop ‘m dicht en gooi het zakje in de vuilnisbak. Van de geur zal je nu geen last meer hebben. Enige nadeel: je verbruikt meer plastic (zakjes) dan nodig is.

Tip 4: de juiste plek

Ook de standplaats van de vuilnisbak kan een ‘dealbreaker’ zijn. Als de hele ochtend de zon erop staat te branden, dan is het vrij logisch dat het vuil daar flink begint te ‘broeien’ en er nog meer nare geurtjes vrijkomen. Idem dito voor een plekje bij de verwarming. Zet de bak dus zo koel, droog en donker mogelijk weg. Het liefst in een keukenkastje, dan is hij ook meteen uit het zicht. Win-win!

Tip 5: vuilnisbak schoonmaken

De vuilnisbak wordt nog weleens vergeten als het om schoonmaken gaat. Als je een stinkende vuilnisbak wilt tegengaan, dan moet dit klusje standaard op de to-do-lijst. Wil je geur en bacteriën grondig verwijderen? Ga dan voor bleekmiddel. Pas wel op, want het is een agressief middel, met name op textiel. Maar resultaat krijg je gegarandeerd: een compleet ontsmette prullenbak mét een schone geur.

Liever een natuurlijk en minder agressief middel gebruiken? Dan biedt schoonmaken met citroen de uitkomst. Ook dit middeltje geurt heerlijk en maakt goed schoon. Halveer de citroen en smeer het sap van de vrucht uit op zowel de buiten- als binnenkant van de bak.

Snelle manier om een vuilnisbak schoon te maken? Zet ‘m onder de douche! Met de straal kun je ook gemakkelijk de binnenkant schoonspuiten.



Tip 6: kattenbakkorrels

Nog een beestachtig goede hack. Heb je een kat? Dan kun je de kattenbakvulling niet alleen inzetten in de kattenbak. Strooi een laagje onderin de vuilnisbak en nare geurtjes of sappen van etensresten zullen worden opgezogen door de korrels. Ook als je geen kat hebt, kan het dus best iets waard zijn om dit aan te schaffen.

Tip 7: koffieprut

België is een koffieland, dus de kans is groot dat je dit middel gewoon in huis hebt: koffie. En dan met name de prut die overblijft na het zetten van koffie. De resten van koffie ruiken namelijk lekker (als je van koffie houdt), maar het neutraliseert ook andere nare geurtjes. Gooi de koffieprut dus onderin een vuilniszak voordat er ander vuil bij gaat.

Tip 8: zeg maar dag tegen de stinkende vuilnisbak

Een vuilnisbak die lekker ruikt? Het lijkt haast onmogelijk, maar je kunt er wel voor zorgen. Strooi bijvoorbeeld, voordat je de zak erin doet, wat waspoeder in de bak. Tegenwoordig heb je ook geurboosters in de vorm van kleine parels. Deze ruiken net iets sterker dan simpel waspoeder en zorgen voor minder rommel. Met een paar druppels etherische olie of regelmatig wat allesreiniger op een stuk keukenpapier ruikt de boel eveneens heerlijk.

