Gebouwd op lava, geïnspireerd op oude schuilhuisjes Bjorn Cocquyt

06 mei 2020

13u35 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa op Hawaï.

Het huis is gebouwd op een terrein van gestolde lava. En hoewel ze op Hawaï wel vaker af te rekenen krijgen met vulkaanuitbarstingen maken de ontwerpers zich daar niet meteen zorgen om. Meer zelfs, ze inspireerden zich voor de architectuur op de oude schuilhuisjes die je vroeger her en der op het eiland vond. Alsof ze het lot wilden tarten ... Naar eigen zeggen deden ze het om een balans te vinden tussen oude tradities en moderne technieken.

Er is lavasteen verwerkt in de terrasmuren en rond een open vuur. De vele ramen zorgen voor een link met de natuur: bergen aan de ene kant en de zee aan de andere. De betonvloer helpt om het overdag koel te houden, de houten gevelbekleding is in ceder en bestand tegen insecten. Een van de drie slaapkamers in het huis van 450 m² heeft een betonnen bad in open lucht. Als logee heb je ook niet te klagen met een apart guesthouse.