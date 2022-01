Gasfactuur terugdringen door te verwarmen op hout? Hier moet je rekening mee houden

LiviosVerwarmen op aardgas is fors duurder geworden: de gemiddelde gasfactuur is momenteel drie keer hoger dan een jaar geleden. Veel Belgen gaan dan ook op zoek naar alternatieven. Zo steeg de kachelverkoop de laatste maanden met 20 tot 30%. Dat meldt de krant ‘De Tijd’. Maar waar moet je precies op letten als je een hout- of pelletachel koopt? Bouwsite Livios zocht het voor je uit.

Nu de prijzen van fossiele brandstoffen blijven stijgen, is biomassa een voordelige optie. Hout, houtbriketten en pellets zijn de voornaamste bronnen van biomassa voor huishoudelijk gebruik. Hout- en pelletkachels zijn dan ook het populairst.

Betaalbaar (bij)verwarmen

Nieuwe huizen zijn doorgedreven geïsoleerd en luchtdicht. Je hoeft dus niet meer uitgebreid te verwarmen om het binnen lekker warm te houden. Meer en meer worden hout- en pelletkachels dan ook gebruikt om de verwarmingsketel te vervangen of te ondersteunen.

In minder goed geïsoleerde woningen doen ze dienst als bijverwarming zodat de verwarming in hartje winter wat lager kan. Je kan een kachel ook combineren met vloerverwarming. Vrees je voor koudebruggen omdat er een rookkanaal doorheen de muur van je woning gaat? Dat hoeft niet, er bestaan vandaag heel wat gesloten en luchtdichte rookgasafvoerkanalen.

Strenge normen

Van plan om een pellet- of houtkachel aan te schaffen voor je woning in België? Weet dan dat deze toestellen aan strenge Belgische en Europese normen moeten voldoen. Denk maar aan voorschriften voor het gebruikte materiaal (bv. gietijzer, staal, keramiek, glas of marmer), de veiligheid en de werking van de kachel. Bovendien gelden er minimumprestaties voor het rendement en de uitstoot. Al deze regels zitten vervat in de Ecodesign-richtlijn waar alle nieuwe kachels sinds 2022 aan moeten voldoen. Overweeg je de aankoop van een hout- of pelletkachel, kies dan zeker een recent en performant toestel.

Gebruiksgemak bij houtkachels

Waar je zeker op moet letten bij een houtkachel is de brandveiligheid en het gebruiksgemak. Kan je de houtkachel bijvoorbeeld makkelijk bijvullen met een handige greep om de deur te openen? Is de aslade voldoende groot en eenvoudig leeg te maken? Hoe lang verwarmt je kachel als je hem volledig hebt gevuld? Hoe zit het met onderhoud? Het zijn maar enkele dingen die je best op voorhand even navraagt.

Vooral bij houtkachels is ook de bediening van de luchttoevoer belangrijk. Sommige houtkachels gebruiken twee hendels om de verbranding te optimaliseren. Maar meer en meer wordt er één makkelijke regelknop gebruikt. Wil je nog meer comfort? Dan kan je uitkijken naar een houtkachel met automatische luchtregeling. Er zijn ook al houtkachels op de markt met een programmeerbare ontsteking. Wat niet alleen je comfort ten goede komt, maar ook het rendement en milieu.

Extra comfort met pelletkachels

Wil je een gezellige warmte combineren met een makkelijk te bedienen kachel? Dan zijn ook pelletkachels een oplossing. Met een automatische vulling en programmeerbare timer kan je ze helemaal afstemmen op jouw wensen. Zo kan je de kachel al laten branden voor je ’s avonds thuiskomt. Let bij de aankoop van een pelletkachel vooral op de grootte van de pelletvoorraad, de eenvoud van de programmatie, het geluid, de kwaliteit van de vuurhaard en vraag na hoe lang het ruitje proper blijft. Wil je een pelletkachel als hoofdverwarming gebruiken? Dan is een kachel met automatische asverwijdering aangewezen.

Kan je wel een kachel installeren?

Wil je in een bestaande woning een hout- of pelletkachel installeren? Dan heb je om te beginnen een schoorsteen/afvoer nodig. Voor een pelletkachel is daarnaast een stopcontact in de buurt vereist. Je hebt ook toestellen met een mechanisch rookafvoersysteem en met ventilatie om de warmte gelijkmatig in de ruimtes te verdelen. Met een programmeerbare thermostaat kan je eenvoudig instellen wanneer je kachel moet branden of moet stoppen. Bekijk dus uitgebreid met je leverancier welk model voor jouw te verwarmen ruimte(s) het meest geschikt is.

