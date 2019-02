Gesponsorde inhoud Gasaansluiting? Maak je huis klaar voor de toekomst Aangeboden door Gas.be

10u38 0 WOON. Tegen 2050 moet elke woning zo zuinig zijn als een nieuwbouwwoning vandaag. Gas is de ideale transitie-energie om de klimaatdoelstellingen te halen en toch van alle comfort te genieten. Met dit stappenplan bereid je jouw woning en verwarming voor op de toekomst!

Stap 1: vervang je oude ketel

Is je gastoestel ouder dan 1985? Dan is je ketel dringend aan vervanging toe. Een nieuwe condenserende gasketel is een duurzame en budgetvriendelijke oplossing voor je verwarmingsinstallatie. Je energieverbruik daalt, je stoot jaarlijks 1,6 ton minder CO2 uit en je bespaart zo’n 440 euro per jaar op je aardgasrekening. Je ketel vervangen is voordeliger dan ooit. Zeker dankzij de vervangingspremie. Vervang je je aardgastoestel dat ouder is dan 1985? Dan kan je tot 500 euro terugverdienen. Zo is je aankoop nog sneller terugverdiend en verwarm je elke dag groen, zuinig en comfortabel.

Tip: meer info over deze premie vind je hier. Je ketel vervangen? Doe beroep op een erkende Cerga-installateur.

Stap 2: combineer met hernieuwbare energie

Gas heeft heel wat voordelen: het is milieuvriendelijk, heeft een lage CO2-uitstoot, is gemakkelijk in onderhoud en zuinig in verbruik. Wist je dat gas ook perfect combineerbaar is met hernieuwbare energie zoals een zonneboiler of warmtepomp? Zo geniet je niet alleen van een aangenaam warme woning, maar beschik je ook altijd over warm water. Ontdek welke combinatie geschikt is voor jouw woning:

1. Zonneboiler

Om een deel van je sanitair water te verwarmen, kan je zonne-energie gebruiken. Een zonnecollector op je dak zet de zonnestralen om in warmte-energie die de vloeistof in de buizen opwarmt. Deze vloeistof verwarmt daarna via een warmtewisselaar het water in je boiler. Je zonneboiler verwarmt de helft van het water dat je nodig hebt, je aardgasketel verwarmt de andere helft.

2. Gaswarmtepomp

Wist je dat er ook gasabsorptiewarmtepompen bestaan? Je gebruikt geen elektriciteit, maar een gasbrander om warmte op te wekken. Zo’n warmtepomp werkt een pak efficiënter, want om 1 kWh elektriciteit op te wekken, heb je 2,5 keer zoveel energie nodig dan bij aardgas.

3. Hybridesysteem

Wil je nog niet volledig overstappen op een gasabsorptiewarmtepomp? Dan is een hybridesysteem de ideale oplossing: je combineert je gasketel met een elektrische warmtepomp. Zo geniet je van een optimaal rendement: de warmtepomp voorziet in je vraag naar verwarming en warm water, je aardgasketel vangt dit op als de warmtepomp er niet in slaagt.

4. Brandstofcel

Een brandstofcel levert zowel warmte als elektriciteit. Hierdoor ben je minder afhankelijk van de stijgende elektriciteitsprijzen. Een brandstofcel heeft over het algemeen een laag vermogen, maar werkt praktisch continu en produceert ook warm water tot 65 °C. Combineer je een brandstofcel met een condenserende gasketel? Dan vangt deze de resterende warmtevraag op.

