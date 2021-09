Gaan jouw planten altijd dood? 4 goede redenen om voor kunstplanten te kiezen

Nul onderhoud

Kunstplanten hebben nul onderhoud nodig. Ze zullen overleven zonder water en met een kachel die wel of niet staat te loeien. Ideaal als je je planten water vergeet te geven. Kunstplanten schelen dus een hoop frustratie. Daarnaast groeien ze ook niet en hoef je ze dus ook niet te snoeien of te verpotten. Kunstplanten zijn daarentegen wel echte stofvangers. Net als echte planten trouwens. Vergeet ze dus niet regelmatig af te nemen met een stofvanger. Maar als dat het enige is…

Kunstplanten kun je overal kwijt

Denk aan een donkere plek in de woonkamer of de hal van je woning. Maar ook voor een raamloze badkamer kan het lastig zijn om mooie planten te vinden, al bestaan ze wel. Een kunstplant is dan perfect om neer te zetten, want zij zullen onder elke omstandigheid overleven. Toch liever een echte plant? Deze plantsoorten overleven ook zonder licht.

Kunstplanten kan je overal kwijt, ook in ruimtes met weinig daglicht.

Ze gaan niet dood

Kunstplanten zijn er in allerlei soorten en maten. En die hebben ook allemaal weer een verschillend prijskaartje. Vaak kun je het prijsverschil goed zien aan de kwaliteit van de kunstplant. Bij goedkopere kunstplanten zie je op het eerste oog dat de plant niet echt is. Tast je wat dieper in de buidel, dan kan zo’n nepplant er behoorlijk echt uitzien. Bekijk hier kunstplanten in alle prijscategorieën.

Een mooie kunstplant kan dus een flink prijskaartje hebben, maar dan heb je ook wat. Zie het als een investering. Van een kunstplant weet je in ieder geval dat hij jou zelfs kan overleven. In dat geval is een grote uitgave misschien minder erg. Of denk aan de kamerplanten die het uiteindelijk niet overleefd hebben, ook die hebben misschien een fortuin gekost. Op de lange termijn zal een mooie kunstplant dan veel goedkoper uitvallen. En dan vergeten we nog de kosten voor het onderhoud van echte planten. Plantenvoeding, gieters, snoeischaren, nieuwe bloempotten…

Een mooie kunstplant kost wel wat, gelukkig gaan ze lang mee.

Huisdierproof

Heb je huisdieren die een hapje plant op het menu af en toe heerlijk vinden? Dan kun je misschien beter op safe spelen en kiezen voor een kunstplant. Er zijn namelijk tal van planten giftig voor honden en katten. Daarnaast hebben dieren soms de neiging om aan de haal te gaan met de aarde uit de potten. Ook dat probleem tackel je direct.

