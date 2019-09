Ga voor een mooie gevel. Zonder zorgen, zonder onderhoud Aangeboden door Fermacell

09 september 2019

De gevel bepaalt het karakter en de uitstraling van je woning, niemand die daar nog aan twijfelt. Wie op zoek is naar de juiste gevelbekleding voor zijn nieuwbouw- of renovatieproject moet keuzes maken. Wordt het hout, kunststof of vezelcement? Van de drie vergen vezelcement gevelplaten het minste aandacht en onderhoud. HardiePlank® gevelbekledingen van James Hardie® spelen alle voordelen van vezelcement uit en combineren daarbij de sterkte van beton met de charme van hout. Maar zonder het werk en de zorgen.

Echt genieten van je gevel

De HardiePlank® gevelbekleding is gemaakt van vezelcement of FRC (Fibre Reinforced Cement). Dit is een licht en sterk composietmateriaal op basis van Portland cement dat met cellulosevezels is verstevigd. De structuur van het oppervlak en de kleuren weerstaan probleemloos de tand des tijds.

Maar bovenal, vezelcement vraagt geen onderhoud. In tegenstelling tot hout, moet houtvezelcement niet geschilderd of geölied worden, best een lastige en vaak gevaarlijke klus. HardiePlank® gevelbekledingen behouden ook na vele decennia hun uiterlijk als nieuw. Ze zijn ook niet gevoelig voor vocht, rot, schimmels of insecten. Mocht er zich na jaren toch een stoflaag op vastzetten, dan reinig je ze gewoon even met water en een milde zeep. Reken maar uit hoeveel tijd en kopzorgen je je hiermee bespaart! Ontdek hier de belangrijkste eigenschappen van vezelcement.

Uitzonderlijk sterk

HardiePlank® is een duurzame, onbrandbare en veelzijdige gevelbekleding met een verwachte levensduur van maar liefst 60 jaar. De vezels fungeren als vulmiddel en het cement, dat kalk, klei, ijzer en zand bevat, doet dienst als bindmiddel. Door de toevoeging van zand worden de veerkracht en de weerbestendigheid van het product nog extra verhoogd. In tegenstelling tot hout of sommige vinylsoorten kan vezelcement ook niet barsten, zwellen of kromtrekken. Zo is de vormvastheid van HardiePlank® gevelbekleding tot drie keer groter dan die van hout. Benieuwd hoe HardiePlank® gevelbekleding gemaakt wordt? Bekijk hier de video.

Esthetische troeven

Op vlak van creatieve mogelijkheden heeft de HardiePlank® gevelbekleding heel wat te bieden. De geveldelen zijn zowel verkrijgbaar in een gladde uitvoering als in een Cedar houtnervenstructuur. Naar kleuren toe is er de keuze uit 21 tinten, ruimschoots voldoende om aan elke smaak en architectuurstijl tegemoet te komen.

Oog voor het milieu

HardiePlank® gevelbekledingen in vezelcement worden vervaardigd met cellulose die uit boomaanplantingen met het FSC-certificaat gewonnen wordt. Er worden enkel natuurlijke of onschadelijke elementen aan toegevoegd, zoals cement, zand en water, plus een minimum aan additieven om de producteigenschappen te verbeteren. Ze bevatten zo goed als geen toxische en vluchtige organische bestanddelen en zijn 100% veilig voor de plaatser. HardiePlank® en HardiePanel® kregen trouwens de eco-1 award toegekend van de Ecobau vereniging in Zwitserland, meteen de hoogste waardering inzake duurzaamheid.

Resistente oppervlaktebehandeling

De James Hardie® ColourPlus™ Technology garandeert een kleurvaste afwerking door het aanbrengen van een gelijkmatige, in meerdere lagen gebakken coating. Deze coating is onderhoudsvriendelijk en speciaal ontwikkeld om de tand des tijds en de zwaarste weersomstandigheden te weerstaan en garandeert, ook na vele jaren, de frisheid van de kleuren.