Ga je verven in huis? Maak dan zeker deze 4 fouten niet!

Heb je door veel tijd thuis door te brengen, gemerkt dat je interieur wel eens opgefrist mag worden? Dan is verven een snelle manier om meteen een nieuwe look te creëren. Kan je wel nog wat advies gebruiken over hoe je je muren en plafond best aanpakt? Bouwsite Livios legt uit waar je op moet letten.

Door de strenge maatregelen tijdens de lockdown brengen we veel meer tijd door in eigen huis en tuin. Om dat zo aangenaam mogelijk te maken, heeft al1 op 2 Vlamingen aanpassingen gedaan om het gezelliger te maken in huis. Dat blijkt uit een onderzoek van Het Laatste Nieuws, HLN.be en Livios bij bijna 1.500 Vlamingen. Bij de 18 tot 34-jarigen gaat het over meer dan 3 op 5, en bij de 54-plussers heeft minder dan 2 op 5 een aanpassing gedaan. Vooral extra decoratie aanbrengen, verven of behangen en een nieuw salon stonden op het to-dolijstje. Voor wie aan de slag wil met verf delen we vier cruciale tips.

1. Kies de juiste verf

Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat je met de juiste verf aan de slag gaat. Voor een ondergrond van baksteen, behang, gips(platen), beton en cement gebruik je muurverf. Voor een ondergrond van hout, metaal, glas en kunststof gebruik je lakverf. Voor plafonds bestaat er aangepaste plafondverf, maar ook de meeste matte muurverven zijn hiervoor geschikt. Ook de ruimte waarin je gaat verven speelt een grote rol. Zo zal je voor natte ruimtes, zoals de badkamer, een verf die bestand is tegen hogere vochtwaarden nodig hebben. Twijfel je in de winkel? Laat je dan zeker adviseren om goed van start te kunnen gaan.

2. Zorg voor het juiste gereedschap

Wat mag er niet op je lijstje ontbreken als je naar de winkel trekt voor verfspullen? Neem zeker afplaktape, primer, muur- of plafondverf of lakverf, een verfbakje, aangepaste verfborstels en -rollen en eventueel een roerstokje mee. Heeft jouw ondergrond nog wat voorbereidend werk nodig? Neem dan ook vulmiddel, een plamuurmes en schuurblokjes of schuurpapier mee. Ook een correct onderhoud van je gereedschap is belangrijk. Maak je rollen en borstels dus grondig schoon als je klaar bent of als je van kleur verandert. Een laagje aluminiumfolie rond je verfblik houdt de rand proper tijdens het klussen. En om je verf goed te bewaren, zet je de pot omgekeerd in een vorstvrije ruimte. Je borstel en rollen bewaar je best hangend. Zo geraken de haren of vezels niet beschadigd.

3. Bereid de ondergrond goed voor

Zorg ervoor dat je kan starten op een propere, droge en vlakke ondergrond. Haal oneffenheden weg met een plamuurmes, vul eventuele gaatjes of barsten op met vulmiddel en schuur alle bijgewerkte stukjes even op met schuurpapier. Met afplaktape plak je alle randen zorgvuldig af. Nu kan je beginnen met een laag primer om het oppervlak voor te bereiden, de zuigkracht van de ondergrond te homogeniseren, vlekken te verbergen en ervoor te zorgen dat je verflagen goed zullen hechten aan je muur of plafond. Begin in de hoeken met een verfborstel en gebruik voor grote oppervlakken een muurverfrol.

Ga je je huis verven? Deze voorbereidingen moet je treffen.

4. Verf in de juiste volgorde

Ga je zowel je plafond als muren verven? Begin dan met het plafond. Zo kan je eventuele spatjes op de muren nadien gewoon overschilderen. De makkelijkste techniek is kruiselings verven. Daarbij zet je eerst enkele verticale strepen op de muur of het plafond. Die rol je dan horizontaal uit. Voor een egaal resultaat rol je een laatste keer zachtjes van onder naar boven. Bij een plafond rol je van de zone waar je nog niet geschilderd hebt naar de zone die wel al geschilderd is. Deze techniek pas je zowel voor de primer als voor je afwerkingslaag toe. Begin ook pas met je afwerkingslaag als de primer helemaal droog is en roer eerst de verf goed op. De afplaktape verwijder je als de verf nog nat is, anders kan je de verflaag beschadigen.

Bron: Livios