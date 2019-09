Gesponsorde inhoud Ga je verbouwen? Met deze vloer is breekwerk overbodig Aangeboden door Floors & More

24 september 2019

09u38 0 WOON. De ideale vloer voor je renovatieproject? Die is kwalitatief, stijlvol en past perfect bij jou en je interieur. Wil je bovendien heel wat tijd, geld en moeite besparen? Ga dan voor een gietvloer: die is geschikt voor elke ondergrond, waardoor je je oude vloer gewoon kan laten liggen. Een gietvloer van polyurethaan plaats je zelfs op een minder stabiele ondergrond, zoals een houten vloer: perfect voor de renovatie van je droomwoning!

Flexibiliteit als grote troef

De grote troef van polyurethaan ten opzichte van epoxy? De flexibiliteit: die verkleint de kans op scheuren aanzienlijk. Meteen de voornaamste reden waarom je polyurethaan op een minder stabiele ondergrond kan plaatsen. Door die flexibiliteit plaats je de gietvloer bovendien niet alleen in je woon- en slaapkamers of keuken, maar ook in je natte ruimtes. De naadloze afwerking van de randen zorgt ervoor dat je gietvloer geen voegen bevat: er dringt dus geen water door. Dat maakt hem zelfs geschikt voor je badkamer, berging en garage.

Levenslang genieten

Als je je woning renoveert, wil je natuurlijk over vijf jaar niet nog eens grote werken uitvoeren. Gelukkig bestaat er een gietvloer waarmee je kan rekenen op een extra lange levensduur: de Rezzino. Een Rezzino terrazzovloer integreert marmer, graniet, kwarts of glasschilfers en is daardoor erg stevig en krasbestendig: zelfs je kinderen zullen hun best moeten doen om hem te beschadigen. Ook vloeren van polyurethaan en epoxy kunnen wel tegen een stootje.

Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk

Zoals gezegd, zijn gietvloeren van polyurethaan volledig naadloos en dus vloeistofdicht. Dat geldt ook als je ze tussen verschillende kamers aanlegt. Daardoor is polyurethaan erg onderhoudsvriendelijk, maar ook hygiënisch: ideaal als jij of iemand van je gezin een huisstofmijtallergie heeft. Bovendien haal je met een gietvloer meer comfort in huis: polyurethaan voelt zacht en warm aan je voeten en werkt geluidsdempend. Bovendien creëer je een rustige uitstraling zonder naden of patronen in je vloer. Goed voor een harmonieus geheel met ruimte voor andere interieuraccenten.

Combinatie met vloerverwarming

Ga je meteen voor een energiezuinige renovatie met hernieuwbare energietechnieken? Goed nieuws: de gietvloeren van polyurethaan van Floors & More combineer je probleemloos met een vloerverwarmingssysteem. Door de beperkte dikte van 2 à 3 mm houdt je gietvloer namelijk geen warmte tegen en absorbeert het die ook niet. Bovendien is je vloer flexibel genoeg om het uitzetten en inkrimpen van de ondergrond op te vangen.

