Ga je je huis verbouwen? Dit zijn de premies voor 2021

Nieuw: labelpremie (en uitbreiding renteloos renovatiekrediet)

Beschikt jouw woning over een energielabel E of F? Dan maak je in 2021 aanspraak op een labelpremie als je energiezuinig renoveert en de labelscore verhoogt tot C, B of A. Hoe beter je labelscore, hoe energiezuiniger je woning en hoe hoger de premie is die je ontvangt. Bij appartementen heb je recht op een premie als je een energielabel F, E of D omzet in een label B of A. Bovendien kan je vanaf volgend jaar een renteloze lening krijgen om je woning energetisch te renoveren, ongeacht je inkomen. Renoveer je een woning met energielabel E of F tot een label A? Dan kan je tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor een upgrade tot label B of C is dat respectievelijk 30.000 en 15.000 euro. Erf of krijg je een woning en ga je geen lening aan bij de bank voor de renovatiewerken? Dan kan je bij je lokale Energiehuis aankloppen voor een renteloze Energielening+.

Nieuw: premie voor zonnepanelen

Overweeg je om zonnepanelen te plaatsen? Dan is er vanaf 2021 tot eind 2024 een nieuwe zonnepanelenpremie die voor jou interessant kan zijn. Je ontvangt 300 euro per kilowattpiek (kWp) voor een fotovoltaïsche installatie met een vermogen tot 4 kWp. Daar krijg je nog 150 euro per kWp bovenop als je een installatie met een vermogen van 4 tot 6 kWp installeert. De premie bedraagt dus maximaal 1.500 euro. De voorwaarden zijn dat het niet gaat om een uitbreiding van een bestaande installatie, dat een aannemer de zonnepanelen plaatst en dat de bouwaanvraag van je woning voor 1 januari 2014 is ingediend. Hou er wel rekening mee dat het premiebedrag van 2021 tot 2024 ieder jaar een beetje verlaagt.

Nieuw: verhoogde premie voor asbestverwijdering en isolatie

De Vlaamse regering voert ook een verhoogde premie in voor isolatiewerken en koppelt die aan de asbestverwijdering van je dak of gevel. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan moet je het asbest laten verwijderen en afvoeren volgens de strikte regels die OVAM heeft vastgelegd. Met deze premie wil de Vlaamse overheid de drempel verlagen voor gezinnen die hun dak willen na-isoleren maar daarbij op een onderdak van asbest stuiten. Met de gekoppelde premie voor asbestverwijdering en dakisolatie sla je dus twee vliegen in een klap. Lees hier hoe je asbest verwijdert.

Uitbreiding verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw

Vanaf 1 januari 2021 geldt het verlaagde btw-tarief van 6% voor de sloop en heropbouw van een woning voor heel België. Vandaag betaal je in de meeste gemeenten nog 21% btw als je een huis sloopt, bouwt of renoveert. Je kan van het verlaagde tarief gebruik maken als het om je eerste en eigen woning gaat, je je er domicilieert en er minstens vijf jaar lang na de werken blijft wonen. Als de vernieuwbouwwoning is geplaatst, mag de oppervlakte ervan nog maximaal 200 m² bedragen. In de 32 steden waar het verlaagde tarief vandaag al van kracht is, heb je er ook recht op als het gaat om een verhuurwoning, tweede verblijf of een gebouw die een woon- en werkfunctie combineert.

Dakisolatiepremie voor doe-het-zelvers verdwijnt

Ben je van plan om zelf je dak of zoldervloer te isoleren? Dan zet je er het best vaart achter: de Vlaamse regering heeft beslist dat de premie die je daar nu nog voor krijgt vanaf 1 januari 2021 verdwijnt. Als je in 2020 de nodige isolatiematerialen aankoopt, heb je nog recht op een tegemoetkoming van 2 euro per m². De voorwaarde is dat je isolatie een Rd-waarde van minstens 4,5 m²K/W behaalt en dat je er het dak van een bestaand huis of appartement mee isoleert dat voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet is aangesloten.

Blijvers en stijgers

Wil je je dak of zoldervloer isoleren maar laat je de werken uitvoeren door een aannemer? Dan kan je daar volgend jaar nog dezelfde premie voor krijgen als in 2020. Dat geldt trouwens ook als je je buitenmuur via de binnenkant, je spouwmuren, vloer of kelderplafond laat isoleren, zolang je er een aannemer voor inschakelt en de materialen aan de vereiste isolatienormen voldoen. Isoleer je je buitenmuur via de buitenkant of laat je hoogrendementsglas plaatsen? Dan kan je vanaf 2021 op een verdubbelde bijdrage rekenen: de premie voor buitenmuurisolatie stijgt van 15 naar 30 euro per m², die voor hoogrendementsglas gaat van 8 naar 16 euro per m².

Ook als je een warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler (of, als beschermde afnemer, een condensatieketel) wil plaatsen, kan je nog steeds aanspraak maken op een energiepremie, al zijn de voorwaarden wat specifieker geworden. Aan de totaalrenovatiebonus en de burenpremie verandert er niets.

