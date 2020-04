Ga je een terras aanleggen? Zo kies je de juiste tegel Redactie

29 april 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Wil je je terras aanleggen met tegels? En twijfel je nog tussen beton, natuursteen of keramische tegels? Wil je je terras aanleggen met tegels? En twijfel je nog tussen beton, natuursteen of keramische tegels? Bouwsite Livios vroeg aan Wouter Scheers van Coeck om deze drie materialen te overlopen aan de hand van vier criteria: uitzicht, onderhoud, prijs en plaatsing. Aan jou de keuze!

1. Uitzicht

Keramiek

Bij keramische tegels is qua uitstraling bijna alles mogelijk. “Keramiek is de kameleon onder de terrastegels”, vertelt Wouter. “Of je nu houdt van strak, modern of meer van klassiek. Hetzelfde geldt voor de afmetingen. Je hebt zowel kleine als grote keramische tegels. Ook je zwembadrand of afboordingen kan je in keramiek uitvoeren om de look door te trekken.” Wil je je vloer laten doorlopen in je tuin? Dat kan perfect met keramische tegels. “Kies bijvoorbeeld voor een keramische binnentegel van 1 cm dik en dezelfde buitentegel van 2 cm dik”, adviseert Wouter.

Beton

Beton heb je in verschillende formaten, kleuren en afwerkingen. “Hierdoor kan je met betontegels alle kanten uit. Je hebt enorm veel keuzemogelijkheden. Zo kan je je creativiteit de vrije loop laten en verschillende formaten combineren. Er bestaan ook heel wat afwerkingsproducten in beton zoals boordstenen en palissades”, vertelt Wouter. Wil je een oprit in dezelfde stijl als je terras? “Dat is perfect mogelijk met berijdbare betonklinkers van 6 cm dik.”

Natuursteen

Bij natuursteen ziet geen enkele tegel er hetzelfde uit. Daarin schuilt net de charme van dit materiaal. “Natuursteen heeft een unieke uitstraling en geeft karakter aan je terras. Het is ook verkrijgbaar met allerhande afwerkingsproducten.”

2. Onderhoud

Keramiek

Volgens Wouter zijn keramische tegels de topper qua onderhoudsgemak. “Ze hebben een zeer lage porositeit, waardoor vuil, vlekken en zuren niet in het materiaal kunnen dringen. Hierdoor zijn de tegels kleurvast en zeer onderhoudsvriendelijk.”

Beton

Betontegels hebben iets meer onderhoud nodig. “Je terras regelmatig schoonmaken met zuiver water en natuurlijke zeep is voldoende”, zegt Wouter. “Voor hardnekkig vuil kan je een terrasreiniger gebruiken.”

Natuursteen

Natuursteen is gevoeliger voor vlekken. “Afhankelijk van het type hebben natuurstenen tegels een poreuzer oppervlak. Hierdoor zijn ze gevoeliger voor vlekken dan keramische tegels. Vlekken vervagen wel geleidelijk onder invloed van weersomstandigheden.”

3. Prijs

Keramische tegels zijn meestal de duurste optie volgens Wouter: “Ze hebben een hogere productkost en de plaatsing is vaak complexer.” Betontegels zijn de meest budgetvriendelijke optie voor je terras. “De prijs varieert wel in functie van het formaat en de kleur. Natuursteen situeert zich qua prijs tussen beton en keramiek. Tenzij je kiest voor een groot formaat van 60x60 cm. Dan is natuursteen soms duurder.” Benieuwd welk budget je moet voorzien voor je terras? Dat ontdek je in deze richtprijzen.

4. Plaatsing

Een terras in keramische tegels plaatsen? “Dan raadpleeg je best een vakman”, weet Wouter. “Om vorstproblemen te voorkomen, moet je een drainerende onderlaag laten plaatsen. De hellingsgraad is dan weer belangrijk voor een goede afwatering. Verder moeten keramische tegels altijd gevoegd worden.” Betontegels zijn eenvoudiger te plaatsen. “Je kan ze rechtstreeks in de stabilisé laten rusten. Ze hoeven ook niet gevoegd te worden. Het volstaat om ze in te keren met voegzand. Hierdoor is je terras waterdoorlaatbaar.”

Iedere natuursteen heeft andere eigenschappen qua hardheid, hechting en afmetingen. “Dat vraagt om een aangepaste plaatsingstechniek. Je plaatst de tegels best in mortel. Als ze gekalibreerd zijn, kan je ze zonder voeg plaatsen”, legt Wouter uit. Ook een goede afwatering is belangrijk.

