"Funderingen zijn dan niet zichtbaar, de gevolgen van problemen ermee zie je wél": zo garandeer je een stabiele woning

Een goede fundering zorgt voor een stabiele en veilige woning. Bijgevolg kunnen funderingsproblemen ernstige gevolgen hebben. Hoewel je sommige symptomen snel kan herkennen, is het hoe dan ook aangewezen een architect onder de arm te nemen wanneer je een woning bezichtigt.



Inwendige symptomen

Dirk Mattheeuws, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen en zelf architect bij ARW Architecten, vergezelt potentiële kopers regelmatig bij een eerste rondleiding om hen te verzekeren van de kwaliteit van de woning. Daarbij onderzoekt hij ook de basisstabiliteit van de woning. “De funderingen van een woning zijn dan niet zichtbaar, de symptomen van funderingsproblemen zijn dat wel.”

Bij een rondleiding ga je daarom in de eerste plaats op zoek naar scheuren of barsten. “Die kunnen zich al voordoen aan de buitengevel van een woning”, vertelt Dirk Mattheeuws. “Zien we eerder scheuren dan barsten, dan wijst dit op een structureler probleem. Als er ook binnenin de woning overeenkomende scheuren zichtbaar zijn, kunnen we er quasi zeker van uitgaan dat de woning met funderings-, en dus ook met stabiliteitsproblemen, kampt.”

Scheuren in de binnenmuren zijn hoe dan ook het meest problematisch. “Het zijn de eerste symptomen van funderingsproblemen, want verzakkingen doen zich altijd eerst voor op de dragende binnenmuren van de woning. Doorgaans doen de aftekeningen zich voor richting de hoeken van het gebouw en in de vloer. Dan weet je dat de hoek van de woning aan het verzakken is.”



Verder naar boven

Het is nodig om alle punten waar de woning op steunt, ook wel de ‘stoel’ genoemd, te onderzoeken. Daarbij bekijkt de architect doorgaans ook de kapconstructie van de woning van naderbij. “Openingen of gaten in de dakconstructie wijzen op ongedierte, zoals houtworm of boktorren, en die tasten de sterkte aan.” Hetzelfde geldt voor houtrot, dat zachte plekken veroorzaakt. Huiszwam is een ware ramp.

Doorbuigingen in de spanten van het dak zijn potentieel ook een indicatie van funderingsproblemen of andere stabiliteitsproblemen. “Wanneer buitenmuren verzakken naar buiten toe of opstaan, gaat het dak van de woning doorbuigen.”

Bij de verkoop van een woning zijn er geen officiële documenten vereist die de stabiliteit ervan moeten garanderen. “Op dat vlak schiet de regelgeving misschien tekort. In sommige landen gelden striktere controles inzake stabiliteit voor de verkoop van een woning. Dat zou ook hier geen slechte zaak zijn. Voorlopig blijft een rondgang met een architect voor potentiële kopers een goede eerste check voor hun aankoop.”



Wapening van de fundering

Stabiliteitsproblemen aan woningen zijn een rechtstreeks gevolg van funderingen die (gedeeltelijk) wegzakken. Wie de stabiliteit van zijn woning wil aanpakken, moet dus de funderingen onder handen nemen. Een fundering die begint te verzakken of scheuren, valt op te lossen door de scheuren op te vullen met een speciale kit of door versterkende vezels of staalwapening aan te brengen. Dat helpt de fundering te stabiliseren en te voorkomen dat de scheuren groter worden.

Inspuitingen

Een vaak gebruikte remedie om de bodem te verstevigen en op die manier de fundering te stabiliseren, is de injectie van hars in de bodem rondom de fundering. Dat is een geschikte oplossing voor funderingen die licht beginnen te verzakken.

Ook grouten is een veelgebruikte oplossing voor specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer een klassieke onderschoeiing om bestaande funderingen te verdiepen en te versterken niet mogelijk is door de hoge waterstand. Door cement in te spuiten, is het mogelijk om de belasting op een bestaande fundering over te brengen naar dieper gelegen grondlagen. Het is een flexibele en snelle techniek om zeer dikke muren extra te funderen.

Onderpinning

Bij ernstige funderingsproblemen kan het nodig zijn om de betonnen fundering in haar geheel te herstellen. Het aanbrengen van een nieuwe laag beton op de bestaande fundering volstaat dan meestal, maar in ernstige gevallen is het nodig om de fundering volledig te vervangen.

Veel funderingsproblemen zijn echter te wijten aan de bodem onder de fundering die niet sterk genoeg is, waardoor het nodig is om de fundering te onderpinnen. Door stalen of betonnen platen onder de fundering aan te brengen, krijgt die extra ondersteuning. Lees hier meer over betonnen welfsels.

Waterproblemen in de kelder

Tot slot kunnen stabiliteitsproblemen ook specifiek het gevolg zijn van een kelder die vochtig is of met waterproblemen te kampen heeft. In dat geval is het nodig de kelder te drogen en waterdicht te maken door waterdichtingsmaterialen aan te brengen of een afvoersysteem te installeren. Het is belangrijk om een professionele funderingsexpert te raadplegen om de juiste oplossing te vinden voor jouw specifieke funderingsprobleem. Zij kunnen de oorzaak van het probleem bepalen en een oplossing op maat aanbevelen.



Kostenplaatje

De kostprijs van de verschillende oplossingen voor funderingsproblemen is sterk afhankelijk van de aard en de omvang van het probleem, de locatie van de woning, de beschikbare technologieën en materialen, en de gekozen oplossing. De kosten voor het repareren van scheuren in de fundering bedragen volgens gespecialiseerde websites gemiddeld tussen de 200 en 800 euro, afhankelijk van de gekozen techniek. Merk op dat die oplossing enkel geschikt is voor lichte verzakkingen die nog maar net aan de gang zijn.

Ook de injectie van hars is een relatief goedkope oplossing, met een gemiddelde kost tussen de 100 en 200 euro per vierkante meter. Hoe groter het te behandelen gebied, hoe hoger de kostprijs dus. Bij grouten lopen de kosten doorgaans hoger op. Het inspuiten van een gebied van één vierkante meter kost gemiddeld 500 euro en vaak gaat het over volledige zijdes van een woning, terwijl het inspuiten van hars veelal lokaal gebeurt.

In extreme gevallen is het dus ook nodig om de betonnen funderingen te laten herstellen of te laten onderpinnen. De kosten voor het herstellen van een betonnen fundering zijn sterk afhankelijk van de omvang van de reparatie en die is vaak aanzienlijk. De gemiddelde kosten liggen tussen 250 en 450 euro per vierkante meter. Wie de fundering van zijn woning laat onderpinnen, moet op hogere kosten rekenen. Die zijn afhankelijk van het aantal palen dat nodig is en de diepte waarop ze werden aangebracht. Wetende dat elke paal gemiddeld tussen de 1.000 en 1.500 euro kan kosten, loopt de kostprijs hier dus sterk op.

Ook het laten droogleggen van een kelder gaat gepaard met een flink kostenplaatje, dat uiteraard afhankelijk is van de omvang van het probleem, de grootte van je kelder en de gekozen oplossing. Gemiddeld liggen de kosten tussen de 2.000 en 10.000 euro. Het is belangrijk om te onthouden dat die prijzen slechts een richtlijn zijn en dat de uiteindelijke kosten sterk variëren afhankelijk van de specifieke situatie. Het is daarom belangrijk om een professionele funderingsexpert te raadplegen voor een nauwkeurige schatting van de kosten.



